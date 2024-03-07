Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трамп, Путин и 8 Байденов живут в Казахстане

Трамп в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 09:19 Фото: Wikimedia/pixabay
На начало 2024 года население РК составляло 20 млн человек – на 1,3% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Численность населения растет постепенно, примерно на 1,3-1,5% ежегодно, за исключением 2022-го – года "посткарантинного" беби-бума, когда прирост населения составил очень значительные 3,3%.

Больше всего казахстанцев традиционно проживало в южных регионах страны – Алматы (2,2 млн человек, плюс 3,1% за год), Туркестанской (2,1 млн человек, плюс 1,1%) и Алматинской (1,5 млн человек, плюс 1,7%) областях. В столице числилось 1,4 млн человек, плюс 5,6% за год, говорится в исследовании Ranking.

Меньше всего населения насчитывалось в Улытауской области: 221,6 тыс. человек – на 0,1% больше, чем годом ранее. Далее идут Северо-Казахстанская (530,1 тыс. человек) и Абайская (607,6 тыс. человек) области.

В разрезе местности в городах проживали 12,5 млн человек (плюс 2% за год), в селах – 7,6 млн человек (плюс 0,3%).

На 29 февраля текущего года в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан. Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Еще 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека – в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, 2 человека – в Мангистауской области, 2 человека – в Шымкенте, 1 человек – в Западно-Казахстанской области.  

В РК также проживает немало тезок казахстанских городов. Так, среди казахстанцев есть:

  • 24 Астаны;
  • 20 Алматы;
  • 3 Шымкента;
  • 27 Семеев;
  • 15 Атырау;
  • 15 Туркестанов;
  • 14 Таразов;
  • 10 Актау;
  • 1 Актобе;
  • 1 Талдыкорган.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут:

  • 12 Касым-Жомартов;
  • 1 Путин;
  • 1 Трамп;
  • 8 Байденов.

В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

В пятерке лидирующих имен девочек оказались Асылым (468 человек), Айша (436), Айлин (387) и Томирис (318). Среди имен мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238), Мухаммад (231) и Алдияр (219).

Читайте также

рабочие
Почти миллион казахстанцев планируют трудоустроить в 2024 году
отправка в армию
Весенний призыв: первая группа алматинских призывников отправилась в армию
Неблагоприятные метеоусловия 7 марта прогнозируют в трех казахстанских городах
Неблагоприятные метеоусловия 7 марта прогнозируют в трех казахстанских городах
Данияр Кунафин
Байден Джо Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Трамп Дональд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Минтруда Казахстана &quot;вводит&quot; единое пособие на детей
Минтруда Казахстана "вводит" единое пособие на детей
Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля
Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля
пожар в жилом доме
Пожар разгорелся в многоэтажном жилом комплексе в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: