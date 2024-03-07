Трамп, Путин и 8 Байденов живут в Казахстане
Численность населения растет постепенно, примерно на 1,3-1,5% ежегодно, за исключением 2022-го – года "посткарантинного" беби-бума, когда прирост населения составил очень значительные 3,3%.
Больше всего казахстанцев традиционно проживало в южных регионах страны – Алматы (2,2 млн человек, плюс 3,1% за год), Туркестанской (2,1 млн человек, плюс 1,1%) и Алматинской (1,5 млн человек, плюс 1,7%) областях. В столице числилось 1,4 млн человек, плюс 5,6% за год, говорится в исследовании Ranking.
Меньше всего населения насчитывалось в Улытауской области: 221,6 тыс. человек – на 0,1% больше, чем годом ранее. Далее идут Северо-Казахстанская (530,1 тыс. человек) и Абайская (607,6 тыс. человек) области.
В разрезе местности в городах проживали 12,5 млн человек (плюс 2% за год), в селах – 7,6 млн человек (плюс 0,3%).
На 29 февраля текущего года в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан. Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Еще 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека – в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, 2 человека – в Мангистауской области, 2 человека – в Шымкенте, 1 человек – в Западно-Казахстанской области.
В РК также проживает немало тезок казахстанских городов. Так, среди казахстанцев есть:
- 24 Астаны;
- 20 Алматы;
- 3 Шымкента;
- 27 Семеев;
- 15 Атырау;
- 15 Туркестанов;
- 14 Таразов;
- 10 Актау;
- 1 Актобе;
- 1 Талдыкорган.
Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут:
- 12 Касым-Жомартов;
- 1 Путин;
- 1 Трамп;
- 8 Байденов.
В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.
В пятерке лидирующих имен девочек оказались Асылым (468 человек), Айша (436), Айлин (387) и Томирис (318). Среди имен мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238), Мухаммад (231) и Алдияр (219).