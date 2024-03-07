Трамп, Путин и 8 Байденов живут в Казахстане

На начало 2024 года население РК составляло 20 млн человек – на 1,3% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Численность населения растет постепенно, примерно на 1,3-1,5% ежегодно, за исключением 2022-го – года "посткарантинного" беби-бума, когда прирост населения составил очень значительные 3,3%.



Больше всего казахстанцев традиционно проживало в южных регионах страны – Алматы (2,2 млн человек, плюс 3,1% за год), Туркестанской (2,1 млн человек, плюс 1,1%) и Алматинской (1,5 млн человек, плюс 1,7%) областях. В столице числилось 1,4 млн человек, плюс 5,6% за год, говорится в исследовании Ranking.

Меньше всего населения насчитывалось в Улытауской области: 221,6 тыс. человек – на 0,1% больше, чем годом ранее. Далее идут Северо-Казахстанская (530,1 тыс. человек) и Абайская (607,6 тыс. человек) области.

В разрезе местности в городах проживали 12,5 млн человек (плюс 2% за год), в селах – 7,6 млн человек (плюс 0,3%).

На 29 февраля текущего года в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан. Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Еще 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека – в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, 2 человека – в Мангистауской области, 2 человека – в Шымкенте, 1 человек – в Западно-Казахстанской области.

В РК также проживает немало тезок казахстанских городов. Так, среди казахстанцев есть:

24 Астаны;

20 Алматы;

3 Шымкента;

27 Семеев;

15 Атырау;

15 Туркестанов;

14 Таразов;

10 Актау;

1 Актобе;

1 Талдыкорган.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут:

12 Касым-Жомартов;

1 Путин;

1 Трамп;

8 Байденов.

В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

В пятерке лидирующих имен девочек оказались Асылым (468 человек), Айша (436), Айлин (387) и Томирис (318). Среди имен мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238), Мухаммад (231) и Алдияр (219).