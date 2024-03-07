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Более 1000 тюльпанов подарят женщинам столичные волонтеры

цветы на 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:05 Фото: пресс-служба акима Астаны
Волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" в канун Международного женского праздника радуют жительниц столицы поздравлениями, цветами и шоколадом, сообщает Zakon.kz.

Букеты тюльпанов и шоколад раздают женщинам в густонаселенных местах города. Акция проводится ежегодно, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

"Наша цель – подарить праздничное настроение представительницам прекрасной половины человечества. Хочется пожелать милым дамам счастья, здоровья и благополучия", – сказал один из волонтеров Ерасыл Амантай.

Астанчанки остались довольны оказанным вниманием и поблагодарили ребят за проявленную заботу.

"Большое всем спасибо! Очень неожиданно и приятно. Настроение сразу поднялось. Желаю каждой женщине личного счастья!" – сказала Айнур Смайылова.

Акция продолжается. Всего волонтеры подарят более 1000 цветов и шоколадок.

дарение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:05

Фото: пресс-служба акима Астаны

подарили цветы на 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:05

Фото: пресс-служба акима Астаны

цветы на 8 марта для астанчанок, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:05

Фото: пресс-служба акима Астаны

подарок на 8 марта, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 16:05

Фото: пресс-служба акима Астаны


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