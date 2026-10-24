Туристам в аэропорту Астаны подарили праздничное настроение ко Дню Республики

В преддверии Дня Республики волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" провели праздничную акцию в международном аэропорту столицы.

Прибывшим в Астану иностранным гостям вручали государственные флаги Казахстана и шоколад. Так волонтеры приветствовали гостей столицы и делились с ними праздничным настроением.

Инициатива направлена на знакомство иностранных гостей с государственными символами Казахстана и традициями празднования Дня Республики, а также на популяризацию казахстанского гостеприимства.

Среди прибывших были спортсмены и представители спортивного сообщества из разных стран, приехавшие в Астану на чемпионат мира по борьбе.

Акция стала частью праздничных мероприятий, которые проходят в столице ко Дню Республики. Они направлены на укрепление патриотизма, единства и уважения к государственным символам.

В преддверии праздника в Астане также проходят культурные, общественные, спортивные и патриотические мероприятия.