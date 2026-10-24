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#Курултай
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Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
-1°
$
451.05
504.95
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Общество

Туристам в аэропорту Астаны подарили праздничное настроение ко Дню Республики

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 22:11 Фото: gov.kz
В преддверии Дня Республики волонтеры молодежного ресурсного центра "Астана жастары" провели праздничную акцию в международном аэропорту столицы.

Прибывшим в Астану иностранным гостям вручали государственные флаги Казахстана и шоколад. Так волонтеры приветствовали гостей столицы и делились с ними праздничным настроением.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 22:11

Фото: gov.kz

Инициатива направлена на знакомство иностранных гостей с государственными символами Казахстана и традициями празднования Дня Республики, а также на популяризацию казахстанского гостеприимства.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 22:11

Фото: gov.kz

Среди прибывших были спортсмены и представители спортивного сообщества из разных стран, приехавшие в Астану на чемпионат мира по борьбе.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 22:11

Фото: gov.kz

Акция стала частью праздничных мероприятий, которые проходят в столице ко Дню Республики. Они направлены на укрепление патриотизма, единства и уважения к государственным символам.

Фото: gov.kz, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 22:11

Фото: gov.kz

В преддверии праздника в Астане также проходят культурные, общественные, спортивные и патриотические мероприятия.

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Канат Болысбек
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