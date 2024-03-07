В Акмолинской области женщин поздравили с наступающим праздником

В ДК "Кокшетау" областного центра царила праздничная атмосфера, сообщает Zakon.kz.

Широкие коридоры и залы здания были украшены необычными цветочными композициями, выставкой моделей национальной и современной одежды, которая произвела неизгладимое впечатление на представительниц регионов области, приглашенных на мероприятие.



Открывая мероприятие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил огромную роль женщин в становлении и укреплении независимости страны.

"Наравне с мужчинами вы трудитесь в самых разных отраслях экономики. И при этом остаетесь верными своему уникальному призванию – бережно сохранять домашний уют и воспитывать детей. Этот замечательный праздник дает возможность по-особому выразить самые теплые чувства к прекрасной половине человечества", – подчеркнул руководитель региона.

Далее аким области акцентировал, что для женщин в стране открываются новые возможности, поддержка института семьи, многодетных матерей, женщин-предпринимателей и обеспечение гендерного равенства – важнейшие приоритеты государственной политики.



"В реализации намеченных задач объединяющую и координирующую роль играет Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, которая в этом году отмечает свое 25-летие", – сказал Марат Ахметжанов.

Также в своем выступлении руководитель региона отметил, что в нашей стране уделяется особое внимание вопросам поддержки института семьи. Действующие меры социальной защиты материнства и детства направлены на улучшение благосостояния населения. Сегодня в области проживает более 17 тысяч многодетных матерей, среди которых более 6 тысяч женщин, удостоенных подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", которым оказывается всесторонняя государственная поддержка.





Фото: УВП Акмолинской области

В ходе мероприятия Марат Ахметжанов вручил многодетным матерям подвески "Алтын алқа" и "Күміс алқа", лучшим представительницам своей профессии ‒ благодарственные письма.



В системе науки и образования области работают более 23 тысяч педагогических работников, из которых 80% – женщины. И среди награжденных подвеской "Алтын алқа" – учитель школы села Алга района Биржан сал Динара Хаймулдинова. Многодетная мама успешно совмещает преподавательскую деятельность с воспитанием семерых детей. В 2006 году она окончила Щучинский гуманитарно-технический колледж, и уже более 18 лет педагог трудится на ниве просвещения.

"Моя мечта, чтобы мои ученики и мои дети стали достойными гражданами своей страны и приносили пользу Казахстану", – отметила Динара Хаймулдинова.

Люди труда занимают особое место в построении Справедливого Казахстана, где женщины овладевают мужскими профессиями, осваивают сложную технику, практически на равных с мужчинами трудятся на предприятиях области.

Фото: УВП Акмолинской области

Сегодня зал чествовал мастера внутренних отделочных работ из Зерендинского района Лиану Сузи, более 20 лет создающую красоту и уют в домах своих земляков.



"Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это профессия, которая сочетает в себе техническую грамотность, креативность и способность создавать привлекательные интерьеры. Начинала работать в ТОО "Рейн", сейчас тружусь как самозанятая. Работа мне очень нравится, У нас нет обыденности, каждый раз мы используем различные виды отделок на разных объектах", – поделилась мастер.

Порядка 25 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в области возглавляют бизнесвумен, внося тем самым огромный вклад в развитие экономики региона.

Признания общественности удостоилась предприниматель и лидер в организации и сфере культурных мероприятий Бота Калиева. Мама троих детей, она сумела достичь впечатляющих результатов в своей карьере, несмотря на молодой возраст, многозадачность и семейные обязанности.

Свою карьеру в организации мероприятий Бота Калиева начала в 2013 году, основав агентство "Министерство праздников", и через 10 лет компания стала победителем международной премии Wedding Awards Kazakhstan в номинации "Лучший региональный организатор".





Фото: УВП Акмолинской области





Спортсменки Акмолинской области с честью представляют страну на международных соревнованиях. Среди них – серебряный призер чемпионата мира-2023 по боксу среди женщин Карина Ибрагимова, единственный обладатель лицензии на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в этом году.

Завершилось мероприятие праздничным концертом признанных творческих коллективов и исполнителей области.