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Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником

Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 17:32 Фото: akorda.kz
Президент принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства поздравил женщин с наступающим праздником.

"8 Марта – это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо своей страны. Президент также отметил, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку.

"По моей инициативе женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти. Доля женщин в Парламенте и маслихатах увеличилась, и работа в этом направлении будет продолжена. Представительницы прекрасного пола вносят значительную лепту в развитие нашей Родины. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успехов в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане – женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки", – подчеркнул президент.

Также сегодня, 7 марта, глава государства принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда.

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