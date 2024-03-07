"Здравствуйте, я сотрудник Нацбанка": стала известна новая схема мошенников

Национальный Банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники предоставляют поддельные документы о том, что якобы являются сотрудниками регулятора, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Нацбанке, при этом в данной схеме задействованы подставные "сотрудники правоохранительных или специальных органов".

Мошенники обращаются к потенциальной жертве и убеждают в том, что ее персональным данным грозит опасность и необходима специальная проверка. В доказательство аферисты переадресовывают звонки на подставных работников специальных и правоохранительных органов или сотрудников Национального Банка, отправляют поддельные удостоверения работников, письма содержащие инструкции, а также реквизиты по "страхованию денежных средств" и осуществления банковских переводов.

Чаще всего эти документы описывают детальные действия или информацию о наличии задолженности, движении денежных средств или погашении кредитной задолженности предполагаемой жертвы мошенников.

Для большей убедительности на документах размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие данные от "уполномоченных лиц" государственных органов. Такая уловка повышает доверие граждан и побуждает их осуществлять денежные переводы третьим лицам.

Кроме этого, злоумышленники могут использовать взломанные профили в мессенджере WhatsApp. Пользователям отправляют вредоносную ссылку с призывом проголосовать за ребенка, принять участие в каком-либо опросе или забрать выигранный приз. После чего при переходе по ссылке злоумышленники получают доступ к учетной записи в мессенджере WhatsApp.

Далее от имени владельца профиля злоумышленники выдают себя за близких родственников, знакомых, друзей или коллег и под различными предлогами осуществляют массовую рассылку с просьбой занять денежные средства и перевести их на пластиковую карту или счета третьих лиц.

При этом в разговоре или переписке мошенники оказывают постоянное психологическое давление, переводят звонки на подставных "работников государственных органов", торопят, принуждают к различным действиям, ссылаются на статьи Уголовного кодекса и настоятельно просят соблюдать конфиденциальность (тайну следствия).

Злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейти по вредоносной ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере, сообщить пароль, PIN-код или другие личные и персональные данные.

Также при помощи мобильного банкинга злоумышленники могут совершить онлайн хищения денег, выставляя онлайн оплату за мнимый товар, оплату налога (услугу) или подложное наложение ограничений на банковский счет.

"В этой связи Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от подставных "сотрудников правоохранительной системы (МВД, КНБ), работников Национального Банка" прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении мошеннических "специальных операций", – настоятельно просят в регуляторе.

В Нацбанке рекомендуют: если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, следует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.