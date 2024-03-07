Шымкентские школы остались без лицензированной охраны

В Шымкенте школы и детские сады с начала марта остались без лицензированной охраны. Днем в образовательных учреждениях дежурство несут учителя. А ночью — техперсонал. Почему так произошло и когда заступят на работу профессионалы, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Должность охранника в №24 школе Шымкента совмещает замдиректора по хозяйственной части. Куындык Копесов, кроме непосредственных обязанностей, теперь отвечает и за безопасность образовательного учреждения в ночное время. Работу секьюрити вместе с ним временно выполняет и техперсонал. Они заступают на посменное дежурство вечером. Днем же в школе дежурят учителя. С так называемым "новшеством", говорят сотрудники школы, появилась дополнительная нагрузка.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Я прошу своих работников, чтобы они постояли на дежурстве и за ночное дежурство, я им даю один день отгула. Мы написали письмо в гороно и попросили три штатные единицы сторожа, которые будут работать в ночное время. Потому что сейчас сами охраняем свою школу. Но, этот вопрос решится, не решится пока мы не знаем",- говорит Куандык Копесов заместитель директора по хозяйственной части IT школы-лицей №24 им. C. Ерубаева.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Дежурство техперсонала на постах охраны - мера вынужденная, говорят в управлении образования. В конце прошлого года, охранники школ и детских садов в Шымкенте пожаловались на низкую заработную плату. Как оказалось, в месяц они получают около 70 тысяч тенге. Секьюрити ждали, что с повышением минимальной заработной платы до 85 тысяч повысится и их оклад. Но как оказалось, сумму госзаказа увеличивать не планируют. По словам главного педагога Шымкента, сейчас проблема решается – объявлен новый тендер.

"В прошлом году когда мы объявили конкурс, несколько компаний согласились на предложенные цены. Если есть хотя бы один поставщик, который согласен оказать услугу по предлагаемой цене, значит ни о каком повышений цен речи быть не может. Это вот такая практика по действующему законодательству. Ранее ассоциация охранных агентств озвучивали, что ни одна компания по такой цене не согласится работать. Предварительно, мы переговорили, сказали, что процедура государственного закупа занимает определенное время. Поэтому была достигнута договоренность, что январь-февраль мы проведем пролонгацию", – объяснила ситуацию Нургуль Шамшиева руководитель управления образования Шымкента.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Волноваться за безопасность детей в школах — нет смысла, уверяют специалисты. В учебных заведениях установлены камеры видеонаблюдения, которые подключены к ЦОУ департамента полиции. Есть также кнопки для экстренного вызова. Однако, большинство родителей считают, что должен быть еще и человек, который бы проверял каждого кто входит и выходит из школы. Некоторые же шымкентцы и вовсе не заметили, что охранников на постах заменили сотрудники учреждений.

"Охранники нужны, особенно в школах, как так, что сейчас дети остались без охарны? Сколько актов терроризма было в школах соседней страны. Если завтра с нашими детьми что-то случится кто за это ответит?" – говорит житель Шымкента Жомарт Асылханов.

"Я даже не заметил, что в школах сейчас нет охранников. Но, они в образовательных учреждениях нужны. Там же учатся дети, их безопасность самое главное", – сказал местный житель Диас Дайрабаев.

"Охранники в школах нужны, потому что там есть государственное имущество. Помимо этого важна безопасность детей. Если завтра какой-то вор например захочет украсть компьютер, он же может навредить детям, а там на посту обычные учителя или вахтерша сидит. Это же ужас", – возмущается местная жительница Алтынай Оразова.

Сейчас в Шымкенте без работы остались около 500 охранников, только 23 школы находятся под защитой лицензированной охраны. В профессиональных секьюрити нуждаются еще 147 образовательных учреждений.

В начале февраля прокуратура города Кокшетау совместно с департаментом полиции Акмолинской области провела проверку в деятельности охранных организаций. Среди тех, кто отвечал за безопасность школьников, оказались люди, имеющие проблемы не только с алкоголем, но и с законом.