Охранники с алкозависимостью и проблемами с законом работали в школах Кокшетау

Прокуратура города Кокшетау совместно с Департаментом полиции Акмолинской области провела проверку в деятельности охранных организаций. Среди тех, кто отвечал за безопасность школьников, оказались люди, имеющие проблемы не только с алкоголем, но и с законом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, мужчины состояли на учете в наркодиспансере, однако это не помешало им трудоустроиться и работать рядом с детьми.

"Установлены охранники, состоящие на наркологическом диспансерном учете с диагнозом: "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости". Выявлены и неоднократные факты привлечения их к административной ответственности по статьям, запрещающим им осуществлять трудовую деятельность в качестве охранника", – говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам проверки прокуратурой города Кокшетау в адрес уполномоченного органа внесено представление об устранении нарушений законности для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и отстранения работников от осуществления охраны школ.

Ранее сообщалось, что в одной из сельских школ Туркестанской области массово отравились дети и учителя. Сначала была версия, что 39 человек съели что-то некачественное в столовой. Но после выяснилось, что все они отравились из-за свежего ремонта.