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Военнослужащие поздравили с 8 марта 100-летнюю алматинку

поздравление ветерана ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 15:24 Фото: скриншот видео
Алматинские военнослужащие в Международный женский день поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Андреевну Савенко, сообщает Zakon.kz.

К ней наведались военные Управления по делам обороны Бостандыкского района Алматы.

Ольга Андреевна Савенко родилась 9 мая 1923 года в Алматы. Она одна из достойных представительниц ветеранского поколения, отметили военные. Ольга Андреевна прожила более столетия, и в этом году ей исполняется 101 год.

Она окончила семь классов местной школы и поступила в Ленинградское военное училище связи, где обучалась три месяца. В сентябре 1941 года, находясь еще в юном возрасте 18 лет, Ольга Андреевна уже была на фронте и служила в 109 отдельном полку связи Первого Белорусского фронта.

Она принимала участие в боевых действиях, проложила путь фронтовыми дорогами до Берлина и демобилизовалась в ноябре 1945 года. После возвращения в родной город Ольга вышла замуж, воспитала двоих дочерей и работала около 57 лет на Алма-Атинском телеграфе, вышла на заслуженный отдых в 73 года.

В настоящее время ветеран живет с дочерью и не теряет бодрости духа, несмотря на все испытания, пережитые во время войны.

Также глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем.

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