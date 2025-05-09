С благодарностью и почетом: в Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны со 102-летием

В знаменательный день – 9 мая – свой 102-й день рождения отмечает участница Великой Отечественной войны Ольга Андреевна Савенко, сообщает Zakon.kz.

По традиции поздравить фронтовика пришли военнослужащие и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, представители Управления по делам обороны Бостандыкского района, а также заместитель председателя алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан" полковник в запасе Толеген Мустафин.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие вручили Ольге Андреевне памятные подарки и зачитали поздравительный адрес от имени министра обороны.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Праздничная встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Гости искренне пожелали ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Ольга Андреевна родилась в 1923 году в Алма-Ате. В 18 лет, проявив мужество и патриотизм, добровольно ушла на фронт. Ее боевой путь проходил в составе 109-го отдельного полка связи Первого Белорусского фронта. Вместе с боевыми товарищами она дошла до самого Берлина, став свидетелем Великой Победы.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После войны Ольга Андреевна посвятила свою жизнь мирному труду – более полувека работала на Алма-Атинском телеграфе, воспитала двоих дочерей. Несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему сохраняет бодрость духа, открытость и искренне радуется вниманию и заботе окружающих.

"Для нас огромная честь поздравить Ольгу Андреевну с двойным праздником – днем рождения и Днем Победы. Ее подвиг – это не просто страница истории, а живой пример героизма, который мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям. Мы воспитываем наших курсантов не только как будущих офицеров, но и как граждан, глубоко уважающих тех, кто подарил нам мир", – отметил заместитель начальника Военно-инженерного института по воспитательной и идеологической работе полковник Медгат Мадрахимов.

Встречи с ветеранами стали доброй традицией для военнослужащих Алматинского гарнизона, символизируя глубокое уважение и искреннюю благодарность за мужество, стойкость и преданность Родине.