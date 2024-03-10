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С улиц Семея ежедневно вывозят талый снег

С улиц Семея ежедневно вывозят талый снег, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 20:31 Фото: акимат Семея
На улицах областного центра круглосуточно работает спецтехника.

Уборка снега в частном секторе осуществляется в основном в затопленных районах. Это Кирпичный, Казкрай, Сроства, Затон, Дальная, Таткрай и Восточный поселок.

В настоящее время задействовано 15 единиц вакуумно-санитарных машин, восемь единиц передвижных мотопомп и шесть единиц автомобилей с цистернами, которые ежедневно чистят дороги. 

Отметим, 10 марта за городом с помощью спецтехники откачано около 1500 м3 воды. А с начала зимнего периода вывезено 73 тыс. кубометров снега.

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