С улиц Семея ежедневно вывозят талый снег

На улицах областного центра круглосуточно работает спецтехника.

Уборка снега в частном секторе осуществляется в основном в затопленных районах. Это Кирпичный, Казкрай, Сроства, Затон, Дальная, Таткрай и Восточный поселок.



В настоящее время задействовано 15 единиц вакуумно-санитарных машин, восемь единиц передвижных мотопомп и шесть единиц автомобилей с цистернами, которые ежедневно чистят дороги.

Отметим, 10 марта за городом с помощью спецтехники откачано около 1500 м3 воды. А с начала зимнего периода вывезено 73 тыс. кубометров снега.