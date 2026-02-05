#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Дождь со снегом в Астане: что происходит на улицах столицы

дождь, столица, Астана, погода, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 22:31 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В Астане продолжаются обильные осадки. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В ночную смену с 5 на 6 февраля в городе задействованы свыше 1400 единиц спецтехники и более 400 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Из-за перепадов температур – плюсовых днем и резкого похолодания ночью – на дорогах и тротуарах образуется гололед. Из-за чего некоторых школьников Астаны перевели на "дистанционку".

"В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщает Управление образования столицы.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фото пресс-служба акимата Астаны

Для обеспечения безопасности улицы и пешеходные зоны круглосуточно обрабатываются технической солью. Жители столицы отмечают, что передвигаться по улицам города стало непросто.

"На улице относительно тепло. Под ногами рыхлый снег, из-за которого сложно ходить. На дорогах и тротуарах образовалось много луж", – рассказывает жительница Астаны.

Фото: Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет", 6 февраля в столице ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед, туман ночью и утром, а днем – низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы до 20 м/с. Температура воздуха – от -1 до -3°C с дальнейшим понижением. Аналогичные погодные условия прогнозируются и 7 февраля.

Фото: Zakon.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В связи с ухудшением погоды ДЧС Астаны призывает жителей соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и ограничить поездки. В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что школьники Астаны 6 февраля будут учиться онлайн.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
В Астане обильный снегопад – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
14:17, Сегодня
В Астане обильный снегопад – коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
Сколько снега вывезли коммунальщики со столичных улиц
08:27, 31 декабря 2023
Сколько снега вывезли коммунальщики со столичных улиц
В Астане устраняют последствия дождя и снега
07:02, 29 декабря 2023
В Астане устраняют последствия дождя и снега
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: