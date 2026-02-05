Дождь со снегом в Астане: что происходит на улицах столицы

В Астане продолжаются обильные осадки. Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. В ночную смену с 5 на 6 февраля в городе задействованы свыше 1400 единиц спецтехники и более 400 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz.

Из-за перепадов температур – плюсовых днем и резкого похолодания ночью – на дорогах и тротуарах образуется гололед. Из-за чего некоторых школьников Астаны перевели на "дистанционку".

"В связи с ухудшением погодных условий 6 февраля учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщает Управление образования столицы.

Для обеспечения безопасности улицы и пешеходные зоны круглосуточно обрабатываются технической солью. Жители столицы отмечают, что передвигаться по улицам города стало непросто.

"На улице относительно тепло. Под ногами рыхлый снег, из-за которого сложно ходить. На дорогах и тротуарах образовалось много луж", – рассказывает жительница Астаны.

По данным РГП "Казгидромет", 6 февраля в столице ожидаются сильные осадки в виде снега, гололед, туман ночью и утром, а днем – низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы до 20 м/с. Температура воздуха – от -1 до -3°C с дальнейшим понижением. Аналогичные погодные условия прогнозируются и 7 февраля.

В связи с ухудшением погоды ДЧС Астаны призывает жителей соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и ограничить поездки. В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.

