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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Уральске

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют лишь в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 02:15 Фото: freepik
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в понедельник 11 марта в одном городе Казахстана. Речь идет об Уральске, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 11 марта. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются туман, сильный дождь, гроза.

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