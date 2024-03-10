Проливной дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 11 марта

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 11 марта. По прогнозам синоптиков, по стране ожидаются сильный дождь, гроза, туман и другие опасные погодные явления, сообщает Zakon.kz.

В Астане на дорогах ожидается гололедица. Ночью и утром туман. Ветер – 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, туман. Порывы ветра в области до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы и Конаеве также прогнозируют туман.

Ночью на западе, севере, юге, днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, юге области ожидается туман. Ветер на севере, востоке области до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются небольшие осадки (снег, дождь), гололед. Ветер на западе, севере, востоке области до15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются небольшие осадки (снег, дождь). Ветер – 18 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер на юге области до 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер днем на западе, севере, юге области до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер – 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается снег. На юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер днем на юге области до 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Абайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер днем на западе, севере, в центре области до 15-20 м/с. В Семее днем ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер днем на севере области до 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.

На юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, юге по Абайской области прогнозируют осадки (преимущественно дождь).