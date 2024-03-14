Лишь в одном городе РК обещают неблагоприятные метеоусловия
Фото: pixabay
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пятницу, 15 марта, в Актобе, сообщает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в четырех областях Казахстана трассы закрыли из-за снегопада и метели.
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