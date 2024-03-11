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Гигантские пробки на трассе Алматы – Бишкек: что известно к этому часу

Гигантские пробки на трассе Алматы – Бишкек: что известно к этому часу, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 11:33 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" заявил, что на автодороге Алматы – Бишкек, где накануне образовались гигантские пробки, обеспечен бесперебойный проезд, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появились фото и видео километровых пробок, которые образовались на трассе Алматы – Бишкек. Очевидцы писали, что мегапробки начинаются с села Актерек. Также они советовали не выезжать на трассу.

Сегодня, 11 марта 2024 года, в "КазАвтоЖоле" заверили, что движение автомобилей на трассе Алматы – Бишкек восстановлено, к текущему часу ограничений на передвижение нет.

"Вечером 10 марта на 101-143 км автодороги Алматы – Бишкек местами наблюдался туман, из-за чего понизилась скорость движения транспортных средств в обоих направлениях. В данном направлении есть две объездные дороги общей протяженностью 2,5 км. Многие водители решили воспользоваться упомянутыми объездными путями, чтобы ускорить проезд по данному отрезку пути, где увязли в полевой грязи. Сотрудники АО "НК "КазАвтоЖол" оказали оперативную помощь и отбуксировали автомобили", – объяснили в нацкомпании.

Также сообщается, что на скопление транспортных средств повлияла сломанная на проезжей части фура. Благодаря слаженной работе дорожных служб ДТП на участке не было.

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