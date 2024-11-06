Ограничение движения для всех видов авто вводят на трассе "Алматы – Ташкент – Термез"

О введении ограничения движения в Жамбылской области заявил Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в нацкомпании, причина – ухудшение погодных условий.

"6 ноября 2024 года с 16:00 до 04:00 7 ноября 2024 года в Жамбылской области, в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Алматы – Ташкент – Термез" (535-593 км, участок от пос. Айша-Биби до границы Туркестанской области) будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "КазАвтоЖола".

31 октября 2024 года ограничение движения транспорта вводили на дорогах Костанайской области. О том, какой будет погода в Казахстане 7, 8 и 9 ноября, можете узнать по ссылке.