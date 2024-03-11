Судьбу центрального рынка в Талдыкоргане решит народ

В Талдыкоргане местный центральный рынок уже давно стал самым обсуждаемым из-за множества недостатков городским объектом, но дальше споров в соцсетях о том, что с ним делать, дело не идет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Самостоятельно поставить знак препинания в выражении "снести нельзя оставить" исполнительная власть города и даже области не в силах.

По сути дела, это даже не рынок, как таковой, а почти целый квартал в самом центре города, ушедший под торговлю. Выглядит это так: два ряда торговых домов с проезжей частью между ними, через светофор – огромная старая площадка под торговлю "контейнерным способом", там торгуют вещами. И на тротуарах повсюду ларьки, где можно купить товар "от селедки до дуста". Под ногами у прохожих буквально с ящиков продают цветы-котят-варенье-пирожки. Дальше еще четыре улицы частного сектора заняты лавками, крошечными шашлычными и столовыми, к ним добавляются торговцы с тележками.

"А автомобильные пробки какие у рынка! – возмущается житель Талдыкоргана Ришат Назаров. – Даже в будний день. И припарковаться здесь негде, с раннего утра все обочины в этой местности заняты автомобилями продавцов и хозяев лавок, остальные автомобилисты просто проползают на своем транспорте между припаркованными машинами".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Самое некрасивое и опасное здесь – контейнеры с одеждой, - делится впечатлениями и жительница областного центра Александра Подойникова. – Контейнеры в основном старые, ржавые, небольшие, стоят очень близко друг к другу. А площадь вещевого рынка большая, и, если посреди контейнеров у человека случится, скажем, приступ сердечный, то врачам скорой придется бежать к нему аж с дороги, сотни метров, лавируя между всем этим железом. А если пожар случится в каком-то из контейнеров? Выгорит все вокруг, потому что пожарная машина подъехать не сможет".

Важно не только навести здесь порядок в соответствии с противопожарными и санитарными нормами.

"Важно и то, что, пожалуй, никто не знает, сколько вообще человек торгует на рынке, все ли они платят налоги, если это наемные работники, имеют ли они с работодателями трудовые соглашения и гарантии, - подчеркивает пенсионерка Сания Рахатова. – Ведь мы строим Справедливый Казахстан, так? И налоги должны платить все работающие люди, и каждый работодатель должен соблюдать законы, нанимая работников. Но посмотрите на десятки лоточников на базаре Талдыкоргана! Они точно все учтены и являются налогоплательщиками? Я не уверена. И вот еще момент: в каком киоске или торговом доме на рынке ни попросишь чек, никогда его не дают. Это нормально? По всему рынку нужно навести порядок: халупы и контейнеры снести, торгующих с земли поднять в помещения".

Впрочем, не все горожане согласны с тем, что к рынку в Талдыкоргане нужен радикальный подход.

"Хорошо, согнали с тротуаров сотню лоточников, тех, кто торгует с ящиков, просто с земли, - рассуждает пенсионер Юрий Соломатин. – Куда они пойдут со своими товарами? Как дальше будут зарабатывать на жизнь? Чем кормить семьи? Рынок нужно постепенно благоустраивать, в каждом микрорайоне Талдыкоргана строить небольшие базары. Можно же порядок наводить, учитывая не только интересы торговцев и покупателей".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Продавала, продаю, и буду продавать! – говорит женщина, торгующая на талдыкорганском рынке фруктами с тележки. – Что, кто-то с шашками наголо придет выгонять, если не по правилам стою? Таких, как я, здесь много. Вместе мы тоже сила".

Аким Талдыкоргана Ернат Базил с городскими активистами-общественниками однажды предпринял попытку разговора с торгующими в неположенных местах во время пешей прогулки. Диалога не получилось, акима города чуть не заклевали женщины, всегда готовые отстаивать свое желание торговать там, где выгодно, и в условиях, какие есть.

Вник в большую городскую рыночную проблему Талдыкоргана и аким Жетысуской области Бейбит Исабаев. На одной из встреч с населением Талдыкоргана его спросили, может ли он повлиять на ситуацию с грязным рынком. Градоначальник разъяснил, что рынок дает работу сотням, если не тысячам, людей. Согнать с торговых мест их легко, просто выставив полицейское оцепление, а куда они пойдут дальше? Чем займутся?

"Другое дело, если наше население создаст, например, петицию с требованием снести отдельные рыночные сооружения, - отметил аким области. – То есть мы будем уверены, что об определенных мерах официально просят люди. И даже в этом случае важно, сколько человек петицию подпишут, о чем конкретно будут в ней просить, законны ли их просьбы".

Чуть позже один из участников встречи Исабаева с председателями общественных советов внес интересное предложение: рынок вынести на окраину Талдыкоргана, может, даже за город. Аким ответил, что он не против и такого предложения.

"Но опять же вопрос необходимости принять именно эту меру, нужно изучить, провести мониторинг общественного мнения. Предлагаю общественному совету города Талдыкоргана этим заняться, а затем составить документ с уже конкретными выводами и письменными предложениями".

Именно жителям города теперь предстоит решить судьбу рыночной торговли в центре Талдыкоргана, и реорганизация центрального рынка состоится, если горожане посчитают ее необходимой. А если противников перемен будет больше, то в самом сердце областного центра Семиречья продолжит процветать бесконтрольная, опасная и неблагоустроенная торговля.