Спорт

Выяснилась судьба "Кайрата" на Центральном стадионе в Алматы

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 02:59 Фото: Zakon.kz
Еще недавно в планах градостроителей было – реконструировать Центральный стадион Алматы. Теперь же эти планы изменились, сообщает Zakon.kz.

Как выяснил Telegram-канал "ЖаркOFF", анонсированной ранее реконструкции "Центрального" стадиона Алматы в 2026 году не будет. Все силы и средства акимат города хочет бросить на скорейшее строительство новой арены.

"Так что "Кайрат" продолжит принимать гостей, в том числе и по Лиге чемпионов, на "Орталыке". Более того, по нашим данным, пока вообще не идет речи о смене домашнего стадиона для "желто-черных", – говорится в посте.

Ранее "Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников.

Аксинья Титова
