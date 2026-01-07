Выяснилась судьба "Кайрата" на Центральном стадионе в Алматы
Фото: Zakon.kz
Еще недавно в планах градостроителей было – реконструировать Центральный стадион Алматы. Теперь же эти планы изменились, сообщает Zakon.kz.
Как выяснил Telegram-канал "ЖаркOFF", анонсированной ранее реконструкции "Центрального" стадиона Алматы в 2026 году не будет. Все силы и средства акимат города хочет бросить на скорейшее строительство новой арены.
"Так что "Кайрат" продолжит принимать гостей, в том числе и по Лиге чемпионов, на "Орталыке". Более того, по нашим данным, пока вообще не идет речи о смене домашнего стадиона для "желто-черных", – говорится в посте.
Ранее "Кайрат" объявил об уходе двух ключевых полузащитников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript