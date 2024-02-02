Талдыкорган заполонили бродячие собаки: как власти намерены решить проблему

Строить приют для собак и кошек или уничтожать их? Этот вопрос сейчас в Талдыкоргане один из самых обсуждаемых. Мнения горожан по этому поводу разделились. Есть также претензии горожан и прокуратуры к чиновникам от ветеринарии. В ситуации разбирался корреспондент Zakon.kz.

Власти, устав от жалоб населения на нападения и другие проблемы с бродячими животными, намерены в городе и райцентрах построить несколько временных центров для собак и кошек. Первый построят в Талдыкоргане. Строительство приюта для бездомных животных должно начаться в мае 2024 года. Из бюджета на эти цели запланировано выделить 742 млн тенге.

Те горожане, кто готов протянуть руку помощи каждой дворняге, считают, что давно пора заняться этим благородным делом спасения. Другие в каждом бездомном животном, даже котенке, видят угрозу обществу и ратуют за их полное уничтожение.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

В чем проблема?

В 2023 году в соответствии с законом "Об ответственном обращении с животными" в Талдыкоргане впервые была внедрена программа гуманного обращения с "братьями меньшими" – ОСВВ, что означает отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск. Но из-за того, что подобная инициатива работала только в областном центре, сюда везли отловленных животных из всех близлежащих районов. А вывозить собак на прежние места обитания, как было предусмотрено программой, никто не удосужился.

"Организация, выигравшая тендер, по согласованию с областным управлением ветеринарии для экономии денежных средств открыла только один пункт по содержанию собак. Но животных везли из Уштобе, Карабулака и Балпык би, причем всех, кто попадался под руку – и хозяйских, и бездомных. После стерилизации и чипирования животных отпускали в ближайшие от отлова микрорайоны и жители в панике писали, что появились своры новых собак с бирками на ушах. У меня есть официальный ответ Управления ветеринарии по этому поводу: "Контроль над выполнением условий договора ведется ежедневно". То есть Управление ветеринарии знает, что собак свозят со всей области и выкидывают в Талдыкоргане? Значит, как заказчик услуг именно Управление ветеринарии несет за это ответственность!" – считает зооволонтер Вероника Гузенко.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Бездомные животные стали собираться в стаи, которые с каждым днем разрастались за счет новых сородичей. Ранее, до внедрения системы ОСВВ, их просто отстреливали, что сокращало их фактическое количество на улицах города. Впрочем, к самой программе ОСВВ тоже было немало претензий от горожан. Компания, выигравшая тендер, некачественно осуществляла операции подопечным, после чего полуживых собак находили на улицах и выхаживали сердобольные горожане и волонтеры. Кроме того, на уши им вешали бирки, предусмотренные для крупного рогатого скота. При этом чиновники от ветеринарии не придавали значения таким "мелочам".

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"В 2023 году в регионе отловили 12 933 бездомных собаки и 134 кошки. Из них около 850 были возвращены владельцам либо охранным организациям. Около 1500 собак и кошек были кастрированы, 606 стерилизованы и чипированы, а 10 000 усыплены. Также есть статистика: за минувший год от нападения собак пострадали больше 800 человек", – сообщил руководитель отдела Управления ветеринарии Жетысуской области Дархан Абильбаев.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Кто виноват?

Всех собак, наводящих ужас на талдыкорганцев, назвать бездомными язык не поворачивается, так как многие имеют хозяев. Животных просто выпускают на самовыгул. И они, как ни странно, представляют большую опасность для окружающих, так как привыкли или обучены охранять, а значит, проявлять агрессию.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"На нас, зоозащитников, часто перекладывают ответственность за покусанных людей. Дескать, мы против отстрела, уничтожения бродячих животных, а они множатся и агрессируют. Но проблема, прежде всего, не в животных, а в хозяевах – бестолковых и жестоких, которые допустили такую ситуацию. Задайтесь вопросом: откуда берутся бездомыши? Не из воздуха же? Безответственное отношение к домашнему питомцу – нежелание стерилизовать или кастрировать – приводит к их неконтролируемому размножению", – уверена зооволонтер Вероника Гузенко.

Потом такие хозяева складируют щенков в коробки и выбрасывают на мусорки, возле магазинов, на остановках. Кого-то зооволонтеры берут под свою опеку, кормят, лечат, стерилизуют, находят им дом, пристраивая в добрые руки.

"Но всем, к сожалению, мы помочь не можем. Мы делаем столько, сколько в наших силах, при этом не имея никаких ресурсов. Нам помогают казахстанцы, кто чем может. И это замечательно. Я считаю, чтобы решить проблему с бездомными собаками и кошками, нужно воспитывать людей, даже бить по карману. Штраф в 34 тысячи тенге – это мало", – дополнила зооволонтер.

Что выявила проверка прокуратуры

Как оказалось, не только зоозащитники недовольны работой чиновников от ветеринарии. Надзорным органом Жетысуской области была проведена проверка деятельности ветслужбы региона, в результате которой были выявлены вопиющие нарушения.

"К примеру, 4 специалиста работали по поддельным дипломам, а 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям – не имели нужного образования, опыта, квалификации. К дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц, из них три руководителя территориальной инспекции – к ответственности за проступки, дискредитирующие государственную службу. Также должностными лицами служб ветеринарии допущены 33 тыс. нарушений в ходе вакцинации крупнорогатого скота и 526 фактов увода физических и юридических лиц от административной ответственности", – подчеркнули в пресс-службе.

Как акимат Жетысуской области будет решать проблему?

Пока будет строиться приют, в Талдыкоргане и райцентрах области продолжает работать программа ОСВВ.

"В 2024 году из областного бюджета были выделены средства для реализации пяти бюджетных программ. Это "Отлов и умерщвление бродячих собак и кошек", "Временное содержание безнадзорных и бродячих животных", "Идентификация безнадзорных и бродячих животных", "Вакцинация и стерилизация бродячих животных", "Идентификации домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения". На портале государственных закупок размещены лоты путем ценового предложения. До 31 января 2024 года должны определиться поставщики по данным услугам. С момента их определения начнутся мероприятия по всем программам", – сообщили в Управлении ветеринарии Жетысуской области.

Под строительство приютов уже выделены земельные участки. Талдыкорганский будет построен в 7 километрах от города, по уштобинской трассе, недалеко от мусорного полигона. Как и откуда будут проводить туда инфраструктуру, пока неясно.

Известно, что по периметру участка будет уложен бетонный фундамент, на него установят металлический забор. Вольеры для содержания собак расположат на улице. Они рассчитаны на 150 питомцев.

Куда будут девать остальных отловленных животных, остается только гадать. Также предусмотрено строительство административного здания из пяти помещений. В них расположатся кухня, веткабинет, комната для персонала, кабинет для руководства и теплое отделение для содержания кошек. Как считают специалисты, 742 миллиона тенге – это не такая уж и большая сумма. Главное, чтобы все средства ушли по назначению.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Животные не виноваты, что оказались за бортом

"Нельзя заставить человека полюбить то или иное животное, но можно научиться не причинять братьям нашим меньшим боль. Научить таким простым вещам детей. Ведь этим оценивается здоровье общества в целом. Животные не виноваты, что оказались за бортом нормальной жизни. Вспомните, какой позитив вызывали кадры в Казнете, когда после землетрясения в Алматы люди полураздетые выбегали из своих квартир, без документов и денег, но держали на руках своих домашних питомцев, укутанных в теплые пледы? Так ведь и должно быть! Человечность никто не отменял – ни в настоящем, ни в будущем", – уверена зоозащитник Вероника Гузенко.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Ярким примером человечного отношения к бездомным животным является Турция, где они чувствуют себя вольготно на улицах городов. Их никто не бьет, не гонит и не подвергает истязаниям. У каждого есть место, где его накормят и дадут воды, место для ночлега, теплые персональные домики, заботливо сделанные местными жителями.

В Талдыкоргане же только ученики НИШ проявляют заботу о бездомных животных. В своих мастерских они изготавливают для них домики из подручных материалов, а школьная столовая жертвует пищевые отходы для кормежки волонтерами бездомных собак и кошек.