Кот из приюта обрел свой дом спустя только год

Кот просидел в приюте целый год ожидая, когда за ним придут, а 11 марта он стал обладателем новой хозяйки и уютного дома, сообщает Zakon.kz.

Лука оказался особенно красивым и пушистым котенком с забавной отметиной на мордочке в виде восклицательного знака. У него добрый характер и он любил ласкаться. Несмотря на все свои прекрасные качества, Лука оставался незамеченным. Он с грустью наблюдал, как других котов забирают в новые семьи.

Однако, спустя почти год Лука нашел свою хозяйку. Его выбрала женщина по имени Пола. Она сказала, что это была "любовь с первого взгляда". Когда усатый прижался к ней, женщине показалось, что они знают друг друга всю жизнь.

Фото: Telegram/Лента добра

Эта трогательная история получила распространение в мировых соцсетях, но где именно произошла встреча женщины и ее питомца, к сожалению, не уточняется.

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