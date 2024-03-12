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Кот из приюта обрел свой дом спустя только год

Приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 06:57 Фото: Telegram/Лента добра
Кот просидел в приюте целый год ожидая, когда за ним придут, а 11 марта он стал обладателем новой хозяйки и уютного дома, сообщает Zakon.kz.

Лука оказался особенно красивым и пушистым котенком с забавной отметиной на мордочке в виде восклицательного знака. У него добрый характер и он любил ласкаться. Несмотря на все свои прекрасные качества, Лука оставался незамеченным. Он с грустью наблюдал, как других котов забирают в новые семьи.

Однако, спустя почти год Лука нашел свою хозяйку. Его выбрала женщина по имени Пола. Она сказала, что это была "любовь с первого взгляда". Когда усатый прижался к ней, женщине показалось, что они знают друг друга всю жизнь.

Приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 06:57

Фото: Telegram/Лента добра

Эта трогательная история получила распространение в мировых соцсетях, но где именно произошла встреча женщины и ее питомца, к сожалению, не уточняется.

А в московский зоопарк устроил праздничную акцию для посетителей в одежде с леопардовым принтом.

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