Спасатели спустили рыжего кота с крыши торгового дома в Кызылординской области

В Кызылординской области прошла необычная спасательная операция: помощь оказана рыжему коту, который четыре дня просидел на крыше торгового дома, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось трогательное видео со спасательной операции. На кадрах видно, что целая команда спасателей поспешила на помощь рыжему коту. По словам очевидцев, он четыре дня просидел на крыше торгового дома, потому что не смог самостоятельно спуститься. Тогда и пришлось вызывать подмогу. Специалисты установили лестницу и помогли ему вернуться на землю. Питомец громко мяукал от испуга, но, оказавшись в объятиях хозяйки, сразу успокоился.

"8 января ночью на пульт 112 поступила информация о том, что на крыше торгового дома уже четвертые сутки находится кот, который не может самостоятельно спуститься вниз. Для спасения животного требуется помощь спасателей. На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Установив трехколенную лестницу, спасатели аккуратно сняли кота с крыши здания и благополучно спустили его на землю. Он передан в руки хозяйки", – рассказали в ДЧС Кызылординской области.

Героев поблагодарили громкими аплодисментами и теплыми словами. Они в свою очередь отметили, что для них важна каждая жизнь. В другом случае пользователи Сети сняли на видео, как кошка радуется снегопаду, и даже позавидовали ее настроению. Она во дворе под светом фонарей прыгает и пытается поймать ажурные хлопья. Затем, забираясь на сугроб, играет с веткой.