#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Общество

Спасатели спустили рыжего кота с крыши торгового дома в Кызылординской области

Четыре дня сидел: спасатели спустили рыжего кота с крыши торгового дома в Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 11:01 Фото: pixabay
В Кызылординской области прошла необычная спасательная операция: помощь оказана рыжему коту, который четыре дня просидел на крыше торгового дома, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось трогательное видео со спасательной операции. На кадрах видно, что целая команда спасателей поспешила на помощь рыжему коту. По словам очевидцев, он четыре дня просидел на крыше торгового дома, потому что не смог самостоятельно спуститься. Тогда и пришлось вызывать подмогу. Специалисты установили лестницу и помогли ему вернуться на землю. Питомец громко мяукал от испуга, но, оказавшись в объятиях хозяйки, сразу успокоился.

"8 января ночью на пульт 112 поступила информация о том, что на крыше торгового дома уже четвертые сутки находится кот, который не может самостоятельно спуститься вниз. Для спасения животного требуется помощь спасателей. На место происшествия выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. Установив трехколенную лестницу, спасатели аккуратно сняли кота с крыши здания и благополучно спустили его на землю. Он передан в руки хозяйки", – рассказали в ДЧС Кызылординской области.

Героев поблагодарили громкими аплодисментами и теплыми словами. Они в свою очередь отметили, что для них важна каждая жизнь. В другом случае пользователи Сети сняли на видео, как кошка радуется снегопаду, и даже позавидовали ее настроению. Она во дворе под светом фонарей прыгает и пытается поймать ажурные хлопья. Затем, забираясь на сугроб, играет с веткой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области
09:24, 17 августа 2025
Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области
Кот из приюта обрел свой дом спустя только год
05:57, 12 марта 2024
Кот из приюта обрел свой дом спустя только год
Кота, который сутки просидел на дереве, спасли в ВКО
12:10, 15 июня 2024
Кота, который сутки просидел на дереве, спасли в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: