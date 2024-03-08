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Московский зоопарк запустил праздничную акцию для посетителей в одежде с леопардовым принтом

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 06:24 Фото: pixabay
Московский зоопарк запускает акцию "8 марта в леопарде". Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым принтом, проходят бесплатно. Мужчины могут получить 50% скидки на входной билет, в случае соблюдения требований дресс-кода, сообщает Zakon.kz.

При этом, условия акции в честь празднования Международного женского дня распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное.

"Март – это начало весны, пробуждение природы и традиционная кошачья пора. Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Амурских леопардов осталось всего 103 в дикой природе, амурских тигров и азиатских львов около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день – надев их расцветку", – приводятся слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой на сайте учреждения.

Акция будет действовать с 8 по 10 марта.

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 06:24

Фото: Telegram/Московский зоопарк

А в зоопарке Алматы рассказали о зебрах в честь их "профессионального" праздника.

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