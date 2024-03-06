Забастовка в аэропорту Франкфурта: казахстанская авиакомпания обратилась к пассажирам
Обращение к пассажирам, вылетающим в/из Германии, появилось в Telegram-канале авиакомпании.
"Рейсы КС921/КС922 Астана – Франкфурт – Астана 7 марта 2024 года отменяются в связи с объявленной забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта. Пассажирам отмененных рейсов отправлены соответствующие SMS-уведомления", – сообщили в Air Astana.
Также в авиакомпании отметили, что пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта включительно.
"Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов по независящим от авиаперевозчика причинам. По вопросам возврата и перебронирования просим обращаться в центр помощи, и проверять статус рейса на сайте авиакомпании", – добавили в Air Astana.
Материал по теме
29 февраля 2024 года авиакомпания Air Astana сделала заявление по поводу утечки персональных данных пассажиров. Подробности по ссылке.