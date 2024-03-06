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Забастовка в аэропорту Франкфурта: казахстанская авиакомпания обратилась к пассажирам

Забастовка в аэропорту Франкфурта: казахстанская авиакомпания обратилась к пассажирам, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:06 Фото: Zakon.kz
Казахстанская авиакомпания Air Astana сегодня, 6 марта 2024 года, обратилась к своим пассажирам из-за забастовки в аэропорту Франкфурта, сообщает Zakon.kz.

Обращение к пассажирам, вылетающим в/из Германии, появилось в Telegram-канале авиакомпании.

"Рейсы КС921/КС922 Астана – Франкфурт – Астана 7 марта 2024 года отменяются в связи с объявленной забастовкой сотрудников авиационной безопасности в аэропорту Франкфурта. Пассажирам отмененных рейсов отправлены соответствующие SMS-уведомления", – сообщили в Air Astana.

Также в авиакомпании отметили, что пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта включительно.

"Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов по независящим от авиаперевозчика причинам. По вопросам возврата и перебронирования просим обращаться в центр помощи, и проверять статус рейса на сайте авиакомпании", – добавили в Air Astana.

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29 февраля 2024 года авиакомпания Air Astana сделала заявление по поводу утечки персональных данных пассажиров. Подробности по ссылке.

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