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Медицинские книжки казахстанцев полностью переведут в онлайн-формат с 2025 года

онлайн-формат электронных медкнижек казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 10:07 Фото: pexels
С 1 января 2025 года личные медицинские книжки казахстанцев (ЛМК) перейдут полностью в онлайн-формат, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, это позволит сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость повторного посещения терапевта для получения штампа о допуске к работе.

"После перехода ЛМК в электронный формат результаты можно будет получить в личном кабинете. Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки находится на завершающем этапе", – отметили в ведомстве.

В настоящее время ведется работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис "Е-Денсаулык" начнет прием данных модуля "Личная медицинская книжка".

О введении личной электронной медицинской книжки в Казахстане мы писали в апреле 2023 года. 

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