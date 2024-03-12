Медицинские книжки казахстанцев полностью переведут в онлайн-формат с 2025 года
Фото: pexels
С 1 января 2025 года личные медицинские книжки казахстанцев (ЛМК) перейдут полностью в онлайн-формат, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения РК, это позволит сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость повторного посещения терапевта для получения штампа о допуске к работе.
"После перехода ЛМК в электронный формат результаты можно будет получить в личном кабинете. Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки находится на завершающем этапе", – отметили в ведомстве.
В настоящее время ведется работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис "Е-Денсаулык" начнет прием данных модуля "Личная медицинская книжка".
О введении личной электронной медицинской книжки в Казахстане мы писали в апреле 2023 года.
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