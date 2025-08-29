В Казахстане актуальные госуслуги переведут в онлайн-формат в 2025 году

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Дмитрий Мун на брифинге в СЦК 29 августа 2025 года рассказал, какие еще госуслуги могут перевести в онлайн-формат до конца 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Мун сообщил, что МЦРИАП совместно с госорганами разработаны дорожные карты по автоматизации и переводу исключительно в онлайн-формат ряда госуслуг. В их числе замена удостоверений личности, выдача ЭЦП и выдача водительских удостоверений.

"Замена водительских удостоверений уже полноценно реализована в онлайне, подача заявок на первичное получение с записью на экзамены запущено в Астане в рамках стартового пилота, масштабирование по РК планируется в ближайшее время", – добавил вице-министр.

По его словам, в процессе реализации еще три услуги, которые планируется запустить в ближайшее время.

Это такие услуги, как:

Регистрация транспорта (первичная регистрация авто из автосалонов), регистрация по месту жительства и изготовление идентификационного документа на земельный участок.



Регистрация недвижимости.



Формирование ИИН иностранцам.



Выдача разрешений трудовым иммигрантам.



Выдача кадастровых паспортов.



Вице-министр уточнил, что они будет запущены до конца года. Ожидается, что после запуска всех 10 услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОН снизится в два раза.

