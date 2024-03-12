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Горение скважины в Мангистау: в Минэкологии не согласны с выводами о большом выбросе метана

Мангистау, горение скважины, метан, выброс, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 12:21 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Вице-министр экологии и природных ресурсов РК опроверг информацию о том, что на нефтяном месторождении в Мангистауской области на фоне аварии происходил выброс чистого метана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жомарт Алиев заявил, что так утверждать не совсем правильно.

"Метан является ядовитым газом. В некоторых СМИ ставится вопрос о большом объеме выброса метана в атмосферу. Когда случилась авария, струя газа была подожжена. Это предусмотрено техникой безопасности. По результатам сжигания были продукты горения. Департамент экологии Мангистауской области провел замеры, были превышения по отдельным видам загрязняющих веществ", – сказал вице-министр.

По его словам, внеплановая проверка по этой скважине завершена. Компанию оштрафовали на сумму свыше 500 млн тенге.

9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" при поднятии бурильной трубы на скважине загорелся природный газ. Ликвидировать это ЧП не могли 200 суток. 

19 февраля 2024 года Департамент экологии по Мангистауской области сообщил, что специалисты несколько раз проводили замеры атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ. Были выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам на 168,13 мг/кг. 

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