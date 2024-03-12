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В Алматы запустили новые автобусы

В Алматы запустили новые автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 12:28 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Автобусы на двух городских маршрутах обновили в Алматы. Об этом 12 марта 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе акимата.

Согласно распространяемому сообщению, обновлены автобусы и увеличено количество подвижных единиц на маршрутах №16 и №50.

"Так, на маршруте №16 сообщением "мкр. Асыл арман – ЦПКиО" количество автобусов увеличено с 15 до 25 единиц, на маршруте №50 сообщением "мкр. Айша биби – ул. Байсултанова" с 10 также до 25 единиц", – отметили в ведомстве.

Новые 12-метровые автобусы в современной комплектации, оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Кроме того, салон оборудован информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.

"Высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов и в резервный состав парка", – уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что с 6 марта 2024 года в Алматы полностью обновлены автобусы на маршруте №12 сообщением "ж/д Вокзал-2 – ВСК "Медеу".

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