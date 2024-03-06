В Алматы запустили новые автобусы до Медеу

6 марта 2024 года в пресс-службе акимата Алматы рассказали Zakon.kz о том, что в городе обновлены автобусы на маршруте до Медеу.

Согласно распространяемому сообщению, с сегодняшнего дня (6 марта) полностью обновлены автобусы на маршруте №12 сообщением ж/д Вокзал-2 – ВСК "Медеу".

Плановый выход на маршруте составляет 16 подвижных единиц в будние и 20 в выходные.

Отмечено, что новые 12-метровые автобусы на газе марки Yutong оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Кроме того, салон дополнен информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.

При этом, уточнили специалисты, высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов.

6 января 2024 года стало известно, что в Алматы изменили номера некоторых автобусных маршрутов. Это было сделано для того, чтобы исключить дублирования в нумерации.