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В Алматы запустили новые автобусы до Медеу

В Алматы запустили новые автобусы до Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 10:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
6 марта 2024 года в пресс-службе акимата Алматы рассказали Zakon.kz о том, что в городе обновлены автобусы на маршруте до Медеу.

Согласно распространяемому сообщению, с сегодняшнего дня (6 марта) полностью обновлены автобусы на маршруте №12 сообщением ж/д Вокзал-2 – ВСК "Медеу".

Плановый выход на маршруте составляет 16 подвижных единиц в будние и 20 в выходные.

Отмечено, что новые 12-метровые автобусы на газе марки Yutong оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Кроме того, салон дополнен информационным дисплеем, отображающим текущий и следующий остановочные пункты.

При этом, уточнили специалисты, высвободившиеся автобусы будут направлены на усиление других маршрутов.

6 января 2024 года стало известно, что в Алматы изменили номера некоторых автобусных маршрутов. Это было сделано для того, чтобы исключить дублирования в нумерации.

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