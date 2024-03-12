Казахстан стал топовым направлением для туристов из ОАЭ

В священный месяц Рамазан и на праздник Ораза-айт Казахстан стал одним из главных направлений для туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Такими данными поделились с Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "Kazakh Tourism".

Эти итоги были подведены на основе данных глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner.

Как подчеркивают специалиста, предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года. При этом более половины опрошенных предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше.

Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так:

Казахстан – 195%;

Сейшельские Острова – 115%;

Кипр – 99%;

Япония – 90%;

Вьетнам – 81%;

Оман – 78%.

"Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяют Алматы, Астану и Алматинскую область", – говорится в публикации.

Эксперт Аюб Эль Мамун подчеркивает, что подобный выбор можно объяснить стремлением жителей ОАЭ насладиться спокойным отдыхом во время праздника Ид аль-Фитр.

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