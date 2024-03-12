Казахстан стал топовым направлением для туристов из ОАЭ
Эти итоги были подведены на основе данных глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner.
Как подчеркивают специалиста, предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года. При этом более половины опрошенных предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше.
Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так:
- Казахстан – 195%;
- Сейшельские Острова – 115%;
- Кипр – 99%;
- Япония – 90%;
- Вьетнам – 81%;
- Оман – 78%.
"Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяют Алматы, Астану и Алматинскую область", – говорится в публикации.
Эксперт Аюб Эль Мамун подчеркивает, что подобный выбор можно объяснить стремлением жителей ОАЭ насладиться спокойным отдыхом во время праздника Ид аль-Фитр.
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