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Казахстан стал топовым направлением для туристов из ОАЭ

Казахстан стал топовым направлением для туристов из ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 15:32 Фото: Zakon.kz
В священный месяц Рамазан и на праздник Ораза-айт Казахстан стал одним из главных направлений для туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Такими данными поделились с Zakon.kz в пресс-службе АО "НК "Kazakh Tourism".

Эти итоги были подведены на основе данных глобальной системы веб-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner.

Как подчеркивают специалиста, предпочтительной датой отъезда для жителей ОАЭ является 2 апреля 2024 года. При этом более половины опрошенных предпочитают организовывать поездки продолжительностью неделю или меньше.

Полный список желаемых стран для отпуска выглядит так:

  • Казахстан – 195%;
  • Сейшельские Острова – 115%;
  • Кипр – 99%;
  • Япония – 90%;
  • Вьетнам – 81%;
  • Оман – 78%.

"Среди основных направлений в Казахстане для туристов из ОАЭ выделяют Алматы, Астану и Алматинскую область", – говорится в публикации.

Эксперт Аюб Эль Мамун подчеркивает, что подобный выбор можно объяснить стремлением жителей ОАЭ насладиться спокойным отдыхом во время праздника Ид аль-Фитр.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у наиб имама Центральной мечети Алматы Тимура Алиева, как правильно держать оразу, что следует делать и что нельзя во время поста.

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