Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста

В 2024 году священный месяц Рамазан продлится с 11 марта по 9 апреля. В течение 30 дней человек, который решил посвятить себя служению Всевышнему, держит оразу и соблюдает все правила поста. При этом суть оразы не только в обязательном отказе от еды и питья, но и в искреннем намерении.

Чтобы разобраться, как правильно держать оразу, что следует делать и что нельзя во время поста, корреспондент Zakon.kz узнала у наиб имама Центральной мечети города Алматы Тимура Алиева.

Суть поста Рамазан

Как отметил имам Тимур Алиев, смысл оразы в том, чтобы действительно стать лучшим мусульманином, чем ты был до поста. И помимо отказа от приема пищи от заката до рассвета, пост – это еще и воздержание от дурных слов, клеветы, лжи, злословия и от пустого времяпровождения.

"Рамазан – это месяц, когда каждый момент времени должен быть занят чем-то полезным. Если верующий действительно соблюдает, или, во всяком случае, постарается придерживаться всех условий, он сильно вырастет в духовном плане". Тимур Алиев

Имам отметил, что внимание должно быть уделено духовному росту и добрым делам. Во время поста нужно контролировать свое поведение и не нарушать этические нормы. При этом нельзя злиться на других людей, причинять боль и обманывать и нужно помириться с теми, с кем находишься в ссоре.

"Голодание хорошо сказывается на здоровье верующего и восстанавливает всю систему организма. Поскольку пищеварительная система находится в покое, обновляются клетки и улучшается метаболизм. После поста очищается не только желудок, но и разум, также улучшается работа мозга", – говорит Тимур Алиев.

Священный месяц посвящается молитвам и служению Всевышнему, причем тот, кто, постится, может попросить у Создателя улучшить жизнь и справиться с трудностями.

Фото: Zakon.kz

Важные даты для мусульман

Как отметил Тимур Алиев, дата священного месяца определяется по лунному календарю. А лунный год на 10 дней меньше, чем обычный солнечный год, поэтому каждый год даты священного месяца сдвигается.

Говоря об особенных датах в 2024 году, эксперт отметил следующие: Начало священного месяца Рамадан – 11 марта и заканчивается 9 апреля.

Ляйлятуль кадр (Кадыр тун) – ночь с 5 на 6 апреля.

Ораза айт (праздник разговения) – 10 апреля.

Первый день праздника Курбан айт – 17 июня и длится четыре дня. Но нужно учесть, что даты религиозных праздников могут быть перенесены в зависимости от новолуния.

Что нужно сделать перед началом оразы

По словам Тимура Алиева, прежде всего нужно подготовить себя духовно, то есть вознамериться и иметь чистое намерение поститься ради довольства Всевышнего. Лучше всего обновлять намерение каждую ночь перед сном.

"Если вы имеете какие-то проблемы со здоровьем, пройдите обследование и проконсультируйтесь с надежным врачом. Постарайтесь отказаться от вредных привычек. К примеру, от курения – для курящих, не просиживайте ночами в соцсетях, придерживайтесь правильного режима дня, рано ложитесь и рано вставайте", – говорит имам.

Также специалист рекомендует сделать дома генеральную уборку, купить продукты, отдать долги, а также составить список дел, чем бы вы хотели заняться во время поста.

Чем питаться во время поста

Как отметил имам Тимур Алиев, во время Рамазана постящемуся необходимо придерживаться сбалансированного питания. Прежде всего следует обратить внимание на сложные углеводы, которые долго перевариваются. В небольшом количестве можно потреблять яйца и кисломолочные продукты.

"Нужно питаться свежими и полезными фруктами и овощами. По возможности отказаться на 30 дней от жареного мяса. Не навредят организму курица, мясо с овощами, а также следует обратить внимание на рыбные блюда. Шашлыки или стейки в Рамазан не запрещены, в меру можно", – сказал имам.

По его словам, каши и блюда из круп или бобов также расширят рацион питания постящегося в Рамазан. Отлично подойдут рис, булгур, гречка, пшеница, горох нут, орехи и манная крупа.

Ифтар – это время разговения (вечерней трапезы), когда после заката солнца можно начать есть и пить. Открывать прием пищи лучше финиками и водой.

Сухур – это предрассветная трапеза, ее следует завершить за 10 минут до наступления утреннего намаза (Фаджр).

Намерение на пост можно сформировать следующими словами: "Я намереваюсь держать пост месяца Рамазан от рассвета до заката ради довольства Всевышнего Аллаха". Молитва для разговения: "О Аллах! Ради Тебя я постился, в Тебя уверовал и дарованным Тобой разговляюсь. На Тебя полагаюсь и прошу принять мой пост. Прости, о Прощающий мои грехи, прежние и будущие!"

Правила поста

То, что нарушает пост:

Преднамеренный прием пищи, питье воды, прием лекарственных препаратов, курение.

Преднамеренная интимная связь с женой/мужем.

Применение лекарственного препарата через уши и нос.

Специально вызванная тошнота и рвота.

Случайное попадание жидкости во время омовения через носоглотку или ротовую полость.

То, что не нарушает пост:

Если совершить случайный прием пищи: если человек забылся и что-то съел или выпил, но потом опомнился и прекратил, то он может продолжить пост.

Если принять душ, совершить полное омовение или недолго находиться в бане.

Если пробовать пищу, но не глотать ее.

Если полоскать ротовую полость и промывать нос.

Если закапать зрачки лекарственным препаратом.

Если почистить зубы.

Если сдать кровь.

Кто может не поститься: Душевнобольные люди, а также дети, не достигшие возраста полового созревания.

Беременные женщины и кормящие матери.

Женщины, у которых начался менструальный цикл.

Путники (мусафиры).

Больные, которые знают, что их состояние может ухудшиться из-за поста.

Люди, имеющие хронические болезни, когда нельзя долго быть без пищи (сахарный диабет, язва желудка или иные болезни желудочно-кишечного тракта).

Те, кто постился и пропустил по уважительным причинам, дни поста обязательно нужно восполнить после окончания Рамазана (в любое время в течение года).

Что нужно сделать во время оразы

Тимур Алиев рассказал, что нужно дать фитр садака за семью – это милостыня, которая восполняет недостатки поста, дается, чтобы поблагодарить Создателя и подарить радость бедным. В этот день, когда вся страна радуется и празднует, бедные будут радоваться так же, как и все остальные граждане.

"Фитр-садака лежит только на людях, которые имеют возможность выплатить ее. Ее рассчитывают из 2 килограммов пшеницы (мука, крупа и т.д.), изюма, или 4 килограммов фиников или ячменя. Однако в наше время пшеница не является основным продуктом для потребления, поэтому лучше давать фитр-садака в денежном эквиваленте. Сумма садака в этом году составляет 640 тенге", – говорит имам.

Он рассказал, что широко используются мука и крупы, поэтому Духовное управление мусульман Казахстана выпустило фетву для подсчета фитр-садака мукой.

Расписание поста и намаза

Время поста и молитв в трех крупных городах: Алматы, Астана и Шымкент.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для подробной информации касательно поста в ДУМК рекомендуют посетить официальный сайт Azan.kz и YouTube-канал.



Отметим, что ранее, 5 марта, сообщалось расписание намаза и поста с учетом перехода на новый часовой пояс в трех крупных городах и регионах страны.