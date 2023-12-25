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342 млн тенге незаконно заработал астанчанин на криптовалюте

342 млн тенге незаконно заработал астанчанин на криптовалюте Фото: pixabay
Департамент АФМ по Астане завершил расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве в сфере обмена цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 25 декабря, житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана. Он ежедневно рассылал в мессенджере Telegram объявление о продаже и покупке необеспеченных цифровых активов.

Подозреваемый предоставлял физлицам, в том числе резидентам других стран, за любую твердую валюту покупать необеспеченные криптовалютные активы. Фактически он организовал нелегальный обменный пункт, который с февраля по июль 2023 года реализовал криптовалюту USDT на сумму свыше 342 млн тенге.


"Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат. Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено", – подчеркнули в АФМ.

Ранее сообщалось, что незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области.

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