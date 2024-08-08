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Астанчанин заработал на криптовалюте более 600 млн тенге и лишился свободы

Астанчанин заработал на криптовалюте 600 млн тенге и лишился свободы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 11:35 Фото: рixabay
В Астане осудили мужчину за незаконное предпринимательство, связанное с криптовалютой, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам.

"А., не получив лицензию на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов в МФЦА и достоверно зная, что деятельность по обороту цифровых активов является запрещенной, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрел криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную 615 375 063 тенге, которую в дальнейшем использовал в оборотной деятельности обменного пункта, тем самым осуществив незаконную деятельность по обмену необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, извлек доход в особо крупном размере", – говорится в сообщении суда.

В суде подсудимый вину признал частично.

Приговором суда он признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Также с подсудимого взыскан незаконно извлеченный доход в размере 615 375 063 тенге и госпошлина в размере 3% от взысканной суммы в доход государства.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Аналогичное дело рассмотрели в Астане в марте 2024 года. Астанчанин заработал на обмене криптовалюты почти 400 млн тенге и был приговорен к 2,5 года лишения свободы с конфискацией имущества.

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