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Законодательство РК

Минобороны выпустило официальное сообщение

Мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 08:40 Фото: Минобороны РК
Министерство обороны РК обратилось к жителям Астаны и близлежащих областей по поводу передвижения 13 марта военной техники, сообщает Zakon.kz.

В обращении говорится, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил 13 марта текущего года военнослужащие воинских частей Акмолинского гарнизона совершат марши на боевой технике в назначенные районы близ города Астаны.

Данные мероприятия проводятся в рамках очередного этапа комплексной проверки боевой готовности сил и средств воинских подразделений гарнизона.

"В указанный период в пригороде столицы, в том числе на карагандинской трассе, возможны временные ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах при прохождении колонн военной техники", – говорится в сообщении.
Меропритие, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 08:40

Фото: Минобороны РК

В этой связи ведомство просит граждан отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие. Кроме того, просит пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять исключительно официальным источникам информации.

А алматинские военнослужащие в Международный женский день поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Андреевну Савенко.

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