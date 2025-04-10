Минобороны распространило официальное сообщение для жителей Астаны
Из официального сообщения оборонного ведомства следует, что с 10 по 30 апреля по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня на территории "Индустриального городка" города Астаны будут проводиться тренировочные мероприятия с участием военной техники.
Фото: пресс-служба МО РК
Мероприятия приурочены к подготовке военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим, как пояснили в Минобороны, будет введено временное ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:
- ул. Акжол;
- ул. Карашыганак;
- ул. Буйрат.
Оборонное ведомство обратило внимание жителей и гостей столицы, что:
- движение на указанных участках будет временно ограничено;
- рекомендуем заранее планировать маршруты с учетом изменений в организации дорожного движения;
- просим соблюдать правила дорожной безопасности и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.
"Движение и проход будут восстановлены сразу после завершения репетиций. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание".Пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.
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Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.
Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.