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Общество

Минобороны распространило официальное сообщение для жителей Астаны

Минобороны распространило официальное сообщение для жителей Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:47 Фото: пресс-служба МО РК
Министерство обороны Казахстана сегодня, 10 апреля 2025 года, обратилось к жителям и гостям Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Из официального сообщения оборонного ведомства следует, что с 10 по 30 апреля по понедельникам, средам и пятницам в первой половине дня на территории "Индустриального городка" города Астаны будут проводиться тренировочные мероприятия с участием военной техники.

Фото: пресс-служба МО РК

Мероприятия приурочены к подготовке военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, как пояснили в Минобороны, будет введено временное ограничение движения автотранспорта на следующих улицах:

  • ул. Акжол;
  • ул. Карашыганак;
  • ул. Буйрат.

Оборонное ведомство обратило внимание жителей и гостей столицы, что:

  • движение на указанных участках будет временно ограничено;
  • рекомендуем заранее планировать маршруты с учетом изменений в организации дорожного движения;
  • просим соблюдать правила дорожной безопасности и следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов.
"Движение и проход будут восстановлены сразу после завершения репетиций. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание".Пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:47
К казахстанцам с важной информацией обратилось Минобороны

Позднее стало известно, что военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:47
Более 300 единиц техники привлекут для проведения парада Победы в Астане

Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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