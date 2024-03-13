Депутат призвал включиться в борьбу с насваем, который употребляют даже школьники

Депутат Жаркынбек Амантай на пленарном заседании Мажилиса 13 марта заявил, что ученики начальных классов беспрепятственно употребляют насвай, и необходимо принимать меры, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен адресовал свой депутатский запрос заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой и министру МВД Ержану Саденову. Он заявил, что ученики 4-5 классов беспрепятственно употребляют насвай. Хотя это запрещено законом.

"Это вредное вещество свободно продается в торговых точках – на рынках и в магазинах. Независимо от возраста, его все могут его приобрести. Цена доступная. Вред, который он приносит, огромный. К тому же, сегодня он меняет форму. Выглядит, как обычный чай в пакетиках, в пачках. Преподносят в разных упаковках. Распространяется под названием "жевательный табак", снюс, шайба", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что насвай – это вещество, изготовленное из отвратительных отходов, которые не соответствуют ни культуре, ни манерам, ни гигиене.

"К сожалению, если раньше его употребляло только взрослое поколение, сейчас этим увлекаются молодые люди, даже девушки. Их количество растет с каждым годом. Кроме того, эта негативная привычка стала нормой даже среди спортсменов, на которые возлагает свои надежды страна. По некоторым данным, более 10 процентов населения потребляют насвай. Самое опасное – это то, что неизвестно, какие ядовитые вещества в нем содержатся. Как правило, в нем содержатся химические вещества, известь, зола саксаула, можжевельника и луговых деревьев. Кроме того, добавляют куриный помет, верблюжий навоз", – дополнил Жаркынбек Амантай.

Вместе с тем, по его словам, специалисты выяснили, что в него добавляют наркотические, психотропные вещества, которые вызывают привыкание.

"Шведские ученые также провели исследование, обнаружили, что в состав насвая входят такие химические вещества, как хром, никель, кадмий, свинец, мышьяк. Все эти вещества были выше нормы. Врачи отмечают, что насвай не только вызывает привыкание, но и различные заболевания. Даже научно доказано, что потребление насвая ведет к раку, бесплодию. По словам специалистов казахского НИИ онкологии и радиологии, потребление насвая приводит к развитию рака полости рта", – продолжил мажилисмен.

Депутат отметил, что необходимо обуздать эту смертельную напасть, отравляющую страну, и полностью прекратить ее распространение.

"Как мы отмечали, несмотря на то, что в стране законодательно установлено ограничение, мы проявляем слабость в его исполнении. Поэтому мы должны избавиться от чуждой казахскому народу привычки, которая подрывает здоровье нации и отравляет наше поколение. Специальные органы должны принимать решение в отношении торговых точек и принимать комплексные меры. Об этой вредной привычке, которая когда-то из иностранного слова превратилось в насвай, говорили наши предки: Джигиты, насвай не употребляйте, тело и разум дурману не предавайте", – резюмировал Жаркынбек Амантай.

О том, насколько вреден насвай, и как с его распространением борются в Алматы, читайте в нашем репортаже.