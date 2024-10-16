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Законодательство РК

Депутат предложил бороться с инфоцыганами

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, youtube, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, ютуб, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 15:38 Фото: unsplash
Депутат Мажилиса РК Жаркынбек Амантай предложил на законодательном уровне бороться с инфоцыганами, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса 16 октября Жаркынбек Амантай, в социальных сетях расплодились бизнес-тренеры, коучи, продавцы различных курсов и блогеры, предлагающие быстро разбогатеть, похудеть и выучить иностранные языки за месяц.

"Среди них есть известные в стране представители шоу-бизнеса. Хотя большинство из них не имеют специального образования, они дают многим платные консультации, сбивают с толку народ. Некоторые просто собирают с людей деньги", – заявил Жаркынбек Амантай.

Он считает, что инфоцыгане злоупотребляют доверием казахстанцев и используют психологические уловки, заставляя купить курсы. По мнению народного избранника, они пропагандируют вредную информацию. В качестве примера Жаркынбек Амантай привел действия молодого блогера, оскорбившего стихотворения Мукагали Макатаева.

"Распространение инфоцыган в стране негативно сказывается на репутации настоящих экспертов, представляющих ценную информационную продукцию. В результате из-за таких инфоцыган разрушаются семьи, увеличивается количество разводов, дети остаются сиротами. Несмотря на то, что продавцы зарабатывают миллионы через социальные сети, они не платят в бюджет ни копейки налогов", – отметил депутат.

Он считает, что настало время проверить законность деятельности инфоцыган и разработать регулирующий их деятельность законопроект, а также усилить мониторинг интернета и оперативно реагировать на нарушения законов.

Как работает налогообложение для блогеров в Казахстане можно прочитать здесь.

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