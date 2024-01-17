Автобус рухнул в воронку: депутат высказался об аварии
Амантай Жаркынбек высказался об аварии на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области. По его словам, эта ситуация никого не оставила равнодушным.
"Четыре гражданина внезапно провалились под землю вместе с автобусом. Двое из них мертвы, а судьба двух других граждан пока неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются более десяти дней, до сих пор еще не нашли ни автобуса, ни двух граждан. Несмотря на суровую зиму, круглосуточно в спасательной работе принимают участие ответственные работники и руководство акимата, каждой семье оказывается необходимая помощь. Самое печальное, что никто не был предупрежден, что на месте падения под землей раньше была шахта. Даже построили дорогу над ней. И этот путь использовался сотрудниками до этого злополучного дня, хотя в соответствии с мерами технической безопасности это место должно было быть огорожено и изолировано, как опасная зона", – заявил депутат.
При этом, по его словам, это только начало проблемы.
"Проживающие в микрорайоне "Шанхай" люди обеспокоены. Причина в том, что под микрорайоном тоже была шахта. От взрыва при добыче руды стены их домов трясутся, территория, на которой находится более 100 домов, находится всего в 500 метрах от нынешнего места обрушения...", – заявил депутат.
Он просит определить все районы, где проводились работы в шахтах под землей, и изолировать их в соответствии с правилами безопасности, а также предусмотреть все условия по безопасности для жителей небольшого поселка, который расположен вблизи шахты.
4 января стало известно, что автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.