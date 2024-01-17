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Автобус рухнул в воронку: депутат высказался об аварии

ЧП в Павлодарской области Фото: ДЧС Павлодарской области
Депутат Мажилиса Амантай Жаркынбек на пленарном заседании Мажилиса 17 января высказался об аварии на территории АО "Майкаинзолото". По его словам, этот участок должен был быть огражден, как опасная зона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амантай Жаркынбек высказался об аварии на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области. По его словам, эта ситуация никого не оставила равнодушным.

"Четыре гражданина внезапно провалились под землю вместе с автобусом. Двое из них мертвы, а судьба двух других граждан пока неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются более десяти дней, до сих пор еще не нашли ни автобуса, ни двух граждан. Несмотря на суровую зиму, круглосуточно в спасательной работе принимают участие ответственные работники и руководство акимата, каждой семье оказывается необходимая помощь. Самое печальное, что никто не был предупрежден, что на месте падения под землей раньше была шахта. Даже построили дорогу над ней. И этот путь использовался сотрудниками до этого злополучного дня, хотя в соответствии с мерами технической безопасности это место должно было быть огорожено и изолировано, как опасная зона", – заявил депутат.

При этом, по его словам, это только начало проблемы.

"Проживающие в микрорайоне "Шанхай" люди обеспокоены. Причина в том, что под микрорайоном тоже была шахта. От взрыва при добыче руды стены их домов трясутся, территория, на которой находится более 100 домов, находится всего в 500 метрах от нынешнего места обрушения...", – заявил депутат.

Он просит определить все районы, где проводились работы в шахтах под землей, и изолировать их в соответствии с правилами безопасности, а также предусмотреть все условия по безопасности для жителей небольшого поселка, который расположен вблизи шахты. 

4 января стало известно, что автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.

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