В МВД заявили, что мест в СИЗО для семейных дебоширов не хватит после принятия нового закона

В следственных изоляторах страны катастрофически не хватает мест. МВД не знает, где размещать граждан за уголовные проступки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом на пленарном заседании заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха. Он рассказал, что еще в 2015 году на рассмотрение бюджетной комиссии выносилось предложение по строительству 29 новых арестных домов, и это должно было решить проблему нехватки мест в изоляторах. Тогда на это требовалось 57 млрд тенге, но предложение не поддержали. Сейчас эта сумма увеличилась вдвое, а то и втрое.

Сейчас же в законопроекте по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов депутаты предложили содержать в спецприемниках подозреваемых по 70 составам проступков, что выполнить, с учетом действующего дефицита мест, нереально.

"Я сразу хочу сказать, что мы не сможем выполнить эти нормы и не сможем выполнять решение суда. На сегодняшний день у нас всего 31 спецприемник по стране, и в основном они расположены в областных центрах. В основном они рассчитаны на 50-70 человек, редко на 80. Мало того, в Алматинской, Акмолинской областях вообще нет спецприемников. То есть мы можем выполнить это решение только при первоначальной редакции по четырем статьям", – заявил Игорь Лепеха.

Замглавы МВД напомнил, что недавно депутаты Мажилиса приняли закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где в категорию уголовных проступков также перевели побои и легкие телесные повреждения.

"Мы уже сейчас предполагаем, что порядка 5 тыс. лиц, а может быть, и больше, мы должны будем содержать по этим статьям в следственных изоляторах. Поэтому я прошу, если и рассматривать этот вопрос, то только в первоначальной редакции по четырем составам", – заключил Игорь Лепеха.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Подробнее по ссылке.