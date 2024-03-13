В МВД заявили, что мест в СИЗО для семейных дебоширов не хватит после принятия нового закона
Об этом на пленарном заседании заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха. Он рассказал, что еще в 2015 году на рассмотрение бюджетной комиссии выносилось предложение по строительству 29 новых арестных домов, и это должно было решить проблему нехватки мест в изоляторах. Тогда на это требовалось 57 млрд тенге, но предложение не поддержали. Сейчас эта сумма увеличилась вдвое, а то и втрое.
Сейчас же в законопроекте по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов депутаты предложили содержать в спецприемниках подозреваемых по 70 составам проступков, что выполнить, с учетом действующего дефицита мест, нереально.
"Я сразу хочу сказать, что мы не сможем выполнить эти нормы и не сможем выполнять решение суда. На сегодняшний день у нас всего 31 спецприемник по стране, и в основном они расположены в областных центрах. В основном они рассчитаны на 50-70 человек, редко на 80. Мало того, в Алматинской, Акмолинской областях вообще нет спецприемников. То есть мы можем выполнить это решение только при первоначальной редакции по четырем статьям", – заявил Игорь Лепеха.
Замглавы МВД напомнил, что недавно депутаты Мажилиса приняли закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, где в категорию уголовных проступков также перевели побои и легкие телесные повреждения.
"Мы уже сейчас предполагаем, что порядка 5 тыс. лиц, а может быть, и больше, мы должны будем содержать по этим статьям в следственных изоляторах. Поэтому я прошу, если и рассматривать этот вопрос, то только в первоначальной редакции по четырем составам", – заключил Игорь Лепеха.
Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. Подробнее по ссылке.