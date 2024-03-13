Реальный срок могут заменить штрафом по некоторым особо тяжким преступлениям в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 13 марта 2024 года одобрили в первом чтении проект закона, которым предлагается ввести штрафы по некоторым уголовным правонарушениям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра юстиции РК Азамата Ескараева, проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов" направлен на обеспечение стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Он отметил, что в проекте закона сбалансированно проработано три основных блока вопросов:

усиление защиты прав граждан и предпринимателей;

укрепление состязательности уголовного процесса;

оптимизация и "дебюрократизация" уголовного процесса.

"Первый блок направлен на усиление защиты прав граждан и предпринимателей. В нем предусмотрены такие меры, как исключение необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования, исключение возможности возврата дела прокурору для "доработки" нарушений и восполнения неполноты досудебного расследования, установление обязательного согласования с прокурором производства ревизии и проверки субъектов предпринимательства, установление 10-суточного срока действия санкции по осуществлению обыска, личного обыска и выемки и также введение запрета на использование в качестве доказательств показаний лица, ранее пребывавшего в качестве "свидетеля, имеющего право на защиту", – сообщил Азамат Ескараев.

Также предлагается предоставление возможности заключать процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины по некоторым видам особо тяжких преступлений, не связанных с гибелью людей и введение кратных штрафов по некоторым уголовным правонарушениям в целях обеспечения соразмерности наказания, а также альтернативы лишению свободы.

Второй блок предусматривает укрепление состязательности уголовного процесса. В частности, предлагается усилить роль адвокатов в уголовном процессе, поскольку особенности реализации принципа состязательности в деятельности защитника обусловлены в первую очередь его активностью в процессе доказывания.

"В настоящее время в производство суда поступает уголовное дело, сформированное стороной обвинения, что в свою очередь способствует формированию у судей обвинительного уклона по делу. Учитывая, что суд должен обеспечить сторонам равные возможности и процессуальную активность по отстаиванию своих интересов, предлагается предоставить адвокатам право вносить в суд акт защиты, документ противоположный обвинительному акту. Также, поскольку органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, что может создать общественный резонанс и повлиять на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого, проектом закона предлагается предоставить адвокату возможность публиковать опровержение, не разглашая данные досудебного расследования", – пояснил Азамат Ескараев.

Расширяется также перечень документов, с которых адвокат вправе снимать копии.

Третий блок направлен на оптимизацию и "дебюрократизацию" уголовного процесса.

"Данный блок поправок позволит вести уголовное дело в электронном формате по умолчанию. Сейчас необходимо учитывать мнение участников уголовного процесса. Также планируется введение возможности дистанционной очной ставки, так как на сегодняшний день следователь обеспечивает явку лиц для проведения очной ставки даже с других регионов. Расширяется круг субъектов дистанционных допросов и очной ставки. Тем самым наряду с потерпевшим и свидетелем будет возможно произвести указанные следственные действия с использованием научно-технических средств в режиме видеосвязи в отношении свидетеля, имеющего право на защиту, и подозреваемого", – указал глава Минфина.

Отдельным блоком предусматриваются поправки, направленные на улучшение уголовно-исполнительного законодательства:

совершенствование порядка исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе взаимодействия служб пробации с местными исполнительными органами;

изменение видов и порядка назначения уголовных наказаний;

совершенствование института условно-досрочного освобождения осужденных;

улучшение правового положения осужденных;

усиление режимных требований и охраны учреждений УИС;

"Предлагается механизм, не позволяющий вносить в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы "бесконечные" поправки. Внесение поправок в УК и УПК будет осуществляться не более одного раза в год законом, не предусматривающим внесение изменений и дополнений в другие законодательные акты. Кроме того, учитывая тесную взаимосвязь кодифицированных актов в уголовно-правовой сфере, целесообразно предусмотреть особые случаи, допускающие внесение одним законом взаимосвязанных поправок сразу в несколько кодексов (например, одновременно в УК, УПК, УИК и КоАП)", – резюмировал Азамат Ескараев.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что принятие проекта закона позволит усилить защиту высших конституционных ценностей казахстанского общества от общественно опасных посягательств, обеспечить эффективную реализацию участниками уголовного судопроизводства своих процессуальных прав и обязанностей, повысить соблюдение прав человека в пенитенциарной системе.

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13 марта 2024 года депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции. Подробности по ссылке.