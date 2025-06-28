#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
520.39
609.58
6.63
Общество

15 миллиардов тенге нужно для нового здания СИЗО в Костанае: нынешнее построено в 19 веке

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 05:35 Фото: Zakon.kz
Представители уголовно-исполнительной системы Костаная отметили, что на строительство нового здания следственного изолятора требуется примерно 15 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Это дорого для бюджета, а потому в городе рассматривают возможность привлечения частного партнера и реализации проекта в формате ГЧП. Однако сейчас весь процесс застрял на этапе разработки ПСД, передает "Седьмой канал".

Для того, чтобы получить документы, необходимо знать, на каком земельном участке разместят объект. А с этим возникла проблема, ведь нужных участков в городе просто нет. Кроме того, нового здания СИЗО нет и в генплане, а корректировка документа займет не меньше двух лет.

"Предоставления земельного участка для строительства СИЗО на территории города Костанай, невозможно в связи с тем, что любое строительство необходимо производить в соответствии с проектом детальной планировки, проект детальной планировки для данного земельного участка не разработан, и он отсутствует в настоящее время", – прокомментировала ситуацию руководитель отдела архитектуры города Костаная Гулсара Курмангалиева.

Строить же следственный изолятор в Костанае должны начать уже в следующем году. Дело в том, что ныне существующее было построено еще в конце 19 века для царской жандармерии. Все эти почти 130 лет к нему прирастали новые корпусы, но сейчас они не соответствует необходимым нормам.

Также в регионе наблюдается дефицит летних лагерей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку
Общество
19:09, 27 июня 2025
Алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку
Из-за строительства BRT в Алматы перекроют одну из центральных улиц
Общество
17:54, 27 июня 2025
Из-за строительства BRT в Алматы перекроют одну из центральных улиц
Сильные дожди и град надвигаются на Казахстан
Общество
17:44, 27 июня 2025
Сильные дожди и град надвигаются на Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: