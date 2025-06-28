15 миллиардов тенге нужно для нового здания СИЗО в Костанае: нынешнее построено в 19 веке

Представители уголовно-исполнительной системы Костаная отметили, что на строительство нового здания следственного изолятора требуется примерно 15 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Это дорого для бюджета, а потому в городе рассматривают возможность привлечения частного партнера и реализации проекта в формате ГЧП. Однако сейчас весь процесс застрял на этапе разработки ПСД, передает "Седьмой канал".

Для того, чтобы получить документы, необходимо знать, на каком земельном участке разместят объект. А с этим возникла проблема, ведь нужных участков в городе просто нет. Кроме того, нового здания СИЗО нет и в генплане, а корректировка документа займет не меньше двух лет.

"Предоставления земельного участка для строительства СИЗО на территории города Костанай, невозможно в связи с тем, что любое строительство необходимо производить в соответствии с проектом детальной планировки, проект детальной планировки для данного земельного участка не разработан, и он отсутствует в настоящее время", – прокомментировала ситуацию руководитель отдела архитектуры города Костаная Гулсара Курмангалиева.

Строить же следственный изолятор в Костанае должны начать уже в следующем году. Дело в том, что ныне существующее было построено еще в конце 19 века для царской жандармерии. Все эти почти 130 лет к нему прирастали новые корпусы, но сейчас они не соответствует необходимым нормам.

Также в регионе наблюдается дефицит летних лагерей.