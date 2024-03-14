Как в Жетысуской области планируют улучшать жизнь населения

По итогам 2023 года в Жетысуской области отмечен один из самых высоких показателей социально-экономического развития по стране. Среди отраслей динамичный рост зафиксирован в промышленном производстве, сельском хозяйстве и строительстве.

Перед всеми структурами, вовлеченными в этот важный процесс, поставлены задачи не сбавлять набранный темп, удерживать позиции и поступательно их наращивать, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в регионе успешно функционируют 540 промышленных предприятий. За прошедший год ими произведено товаров на сумму, превышающую 320 млрд тенге, большая часть из которых принадлежит обрабатывающей промышленности (256,2 млрд тенге). Как сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования, рост производства за год в целом достиг 4,4%.

"Доля обрабатывающего сектора составляет 79,9%. В сфере обрабатывающей промышленности увеличился объем производства продуктов питания, электрооборудования, готовых металлоизделий, минеральной продукции, товаров легкой промышленности. В течение 2023 года введено в эксплуатацию 14 новых и расширено пять действующих производств. Это способствовало созданию новых рабочих мест, особенно в населенных пунктах, где расположены предприятия. Также в регионе создаются благоприятные условия для инвесторов. На данный момент сформирован инвестиционный портфель, содержащий 173 проекта, суммарный объем которых составляет 3,2 трлн тенге. Будет создано свыше 11 тыс. рабочих мест. Эти проекты должны реализоваться с 2024 по 2030 год в разных районах области, в том числе в Алакольском, где планируется построить три весьма крупных предприятия", – сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жетысуской области Рауан Дауталинов.

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Аграрный сектор Жетысуской области составляет весомую долю в экономическом росте объемов производимых товаров. К примеру, в 2023 году было собрано 909 тыс. тонн зерновых, 391,9 тыс. тонн кукурузы, 171,4 тыс. тонн масличных культур, 252,4 тыс. тонн картофеля, 234 тыс. тонн овощных культур и 353,5 тыс. тонн сахарной свеклы. На поддержку сельскохозяйственной отрасли в 2023 году было выделено 31,3 млрд тенге, в том числе 25,4 млрд тенге субсидий. Всего государственной поддержкой было охвачено около 21 тыс. субъектов.

"Сахарная свекла в Жетысуской области является приоритетной сельхозкультурой. Поэтому в регионе целенаправленно ведутся работы по ее развитию. Площадь посевов была увеличена почти в два раза и составила 7,8 тыс. га. Соответственно, и собранный урожай вырос почти вдвое. Для его переработки в 2023 году снова заработал Аксуский сахарный завод. До этого он простаивал три года. Полным темпом работает Коксуский сахарный завод. Эти перерабатывающие предприятия произвели 63 тыс. тонн сахара, в том числе 36 тыс. тонн свекловичного и 27 тыс. тонн тростникового", – сказал Рауан Дауталинов.

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Также по итогам прошлого года увеличилась численность лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. В среднем это составило 11%. Благодаря такому росту вырос объем производства мяса и молока.

"На данный момент в регионе работают 74 откормочных площадки на 29 тыс. голов, 36 молочных ферм на 8,2 тыс. голов и птицефабрика яичного направления мощностью 380 млн яиц в год. В 2024 году мы запланировали реализацию еще восьми проектов на сумму 4,9 млрд тенге. Они будут рассредоточены в разных районах. К примеру, в Панфиловском будет открыт молочный цех мощностью 100 тонн продукции в год. В Коксуском будут созданы две откормплощадки на 700 голов КРС и расширены три молочные фермы на 1650 голов. А для дальнейшего развития агропромышленного комплекса региона до 2026 года запланирована реализация 30 инвестпроектов на общую сумму 66,3 млрд тенге", – подчеркнул Рауан Дауталинов.

Наиболее крупные из них – строительство птицеферм мясного направления в Кербулакском и Коксуском районах. Это позволит обеспечивать мясом птицы не только жителей области, но и поставлять продукцию в другие регионы.

Также проводится активная работа по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель в собственность государства. Так, в 2023 году возвращено 246,6 тыс. га, а в 2024 году запланировано возвратить 90 тыс. га. По данным на 14 марта, уже возвращено 67,4 тыс. га (0,4 тыс. га пашни, 1,4 га богара и 65,6 тыс. га пастбищ).

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Строительная отрасль Жетысу работает без простоев, жилые дома сдаются в эксплуатацию согласно графику, а приоритет среди новоселов составляют социально уязвимые группы населения.

"По итогам 2023 года объем сданных в эксплуатацию квадратных метров увеличился на 11%. Это хороший показатель. Если подробнее, то за счет бюджета был построен 31 многоэтажный дом на 1407 квартир и 10 индивидуальных жилых домов. За счет частного застройщика построено 25 домов на 308 квартир. Свою лепту внесли спонсоры, они возвели в Талдыкоргане три дома на 180 квартир и 27 индивидуальных жилых домов для социально уязвимых слоев населения", – подытожил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Жетысуской области Рауан Дауталинов.

Таким образом, в 2023 году жилье получили 1387 семей, в том числе 382 многодетных, 462 социально уязвимых семей и 100 детей-сирот. Что касается планов, то в 2024 году на строительство 35 многоэтажных домов на 1343 квартиры из республиканского и местного бюджетов выделено 6,6 млрд тенге.

Также запланирован ввод в эксплуатацию 331,6 тыс. кв. м жилья. За счет бюджета построят 90 арендных домов на 328 квартир и 21 кредитный дом на 785 квартир. Коммерческое жилье будет представлено 15 домами на 286 квартир, а за счет спонсоров возведут девять домов на 560 квартир и индивидуальное жилищное строительство на 161,6 тыс. кв. м.

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Фото пресс-службы акимата Жетысуской области

Особое внимание будет уделено инфраструктурному развитию в сельской местности. На сегодняшний день существует 358 населенных пунктов, из которых 192 подлежат газификации. В настоящее время природным газом обеспечен 31, так что уровень газификации достиг 45,6%. Централизованным водоснабжением обеспечены 325 населенных пунктов, что составляет 90,7%. В 26 поселках действует децентрализованное водоснабжение, а семь пока обеспечиваются привозной водой. Но эта ситуация скоро изменится, заверили в акимате Жетысуской области.