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В Казахстане хотят увеличить штраф за мусор в неположенном месте

В Казахстане хотят увеличить штраф за мусор в неположенном месте Фото: pxhere
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в мажилисе 29 февраля 2024 года рассказал о планах по ужесточению ответственности за выброс мусора в неустановленных местах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В мажилисе обсудили вопросы эффективного обращения с твердыми бытовыми отходами.

"В целях повышения осознанности граждан и субъектов бизнеса, рассматривается вопрос по увеличению размеров штрафов за выброс мусора вне установленных мест. По данным поправкам проводится анализ регуляторного воздействия", – сказал министр Ерлан Нысанбаев.

По его словам, по итогам 2023 года по Казахстану было образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них переработано 24%. Это меньше, чем в 2022 году.

По итогам космического мониторинга за 2023 год, выявлено 5 534 несанкционированных мест размещения отходов, из них акиматами ликвидировано 86%.

К примеру, в октябре 2023 года в Астане обнаружили свыше 200 несанкционированных свалок.

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