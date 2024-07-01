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Лишь в одном городе РК 2 июля обещают неблагоприятные метеоусловия

Лишь в одном городе РК 2 июля обещают неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 02:11 Фото: pixabay
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия во вторник, 2 июля, в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее в 15 областях было объявлено штормовое предупреждение из-за жары и гроз.

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