Трассы закрыли из-за снегопада и метели в четырех областях Казахстана
Фото: pixabay
По состоянию на 22:00 14 марта в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 автодорогах республиканского значения в четырех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Алматинская область – семь автодорог общей протяженностью 589 км. (снег, ограничение видимости):
- Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузовых и общественных видов автотранспорта);
- Алматы – Шелек – Хоргос – п. Байсерке – развязка Чунджа;
- Алматы – Ташкент – Термез – п. Жанакурылыс – гр. Жамбылской обл;
- Алматы – Усть-Каменогорск – экопост – г. Конаев;
- Екатеринбург – Алматы – с. Курты – п. Шамалган;
- Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос – с. Шелек – с. Шонжы;
- Кокпек – Кеген – Тюп – перевал Аласа – с. Кеген (для всех видов автотранспорта).
Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км. (в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин):
- Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское –г. Алтай (для всех видов автотранспорта).
Жамбылская область – две автодороги общей протяженностью 150 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области):
- Алматы – Ташкент – Термез – гр. Алматинской обл. – с. Кордай;
- Алматы – Ташкент – Термез – с. Кенен – с. Кайнар (для всех видов автотранспорта).
Жетысуская область – две автодороги общей протяженностью 210 км. (снег, метель, ограничение видимости):
- Алматы – Усть-Каменогорск – г. Конаев – г. Талдыкорган;
- Сарыозек – Коктал – перевал Алтын Емель (для всех видов автотранспорта).
На автодорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек.
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