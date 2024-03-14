Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трассы закрыли из-за снегопада и метели в четырех областях Казахстана

Трассы закрыли из-за снегопада и метели в четырех областях Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 23:14 Фото: pixabay
По состоянию на 22:00 14 марта в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 автодорогах республиканского значения в четырех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Алматинская область – семь автодорог общей протяженностью 589 км. (снег, ограничение видимости):

  • Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузовых и общественных видов автотранспорта);
  • Алматы – Шелек – Хоргос – п. Байсерке – развязка Чунджа;
  • Алматы – Ташкент – Термез – п. Жанакурылыс – гр. Жамбылской обл;
  • Алматы – Усть-Каменогорск – экопост – г. Конаев;
  • Екатеринбург – Алматы – с. Курты – п. Шамалган;
  • Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос – с. Шелек – с. Шонжы;
  • Кокпек – Кеген – Тюп – перевал Аласа – с. Кеген (для всех видов автотранспорта).

Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км. (в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин):

  • Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи –  с. Ушановское –г. Алтай (для всех видов автотранспорта).

Жамбылская область – две автодороги общей протяженностью 150 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области):

  • Алматы – Ташкент – Термез – гр. Алматинской обл. – с. Кордай;
  • Алматы – Ташкент – Термез – с. Кенен – с. Кайнар (для всех видов автотранспорта).

Жетысуская область – две автодороги общей протяженностью 210 км. (снег, метель, ограничение видимости):

  • Алматы – Усть-Каменогорск – г. Конаев – г. Талдыкорган;
  • Сарыозек – Коктал – перевал Алтын Емель (для всех видов автотранспорта).

На автодорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам в пятницу, 15 марта 2024 года. 

Читайте также

Два самолета, летевших в Алматы, приземлили в аэропорту Астаны из-за снегопада
Два самолета, летевших в Алматы, приземлили в аэропорту Астаны из-за снегопада
Аэропорт Алматы возобновил работу
Аэропорт Алматы возобновил работу
Впервые в Казахстане стартовал национальный проект &quot;Ұлы дала дәмі&quot; – &quot;Вкус великой степи&quot;
Впервые в Казахстане стартовал национальный проект "Ұлы дала дәмі" – "Вкус великой степи"
Диана Абдуллаева
Казавтожол Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: