Трассы закрыли из-за снегопада и метели в четырех областях Казахстана

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По состоянию на 22:00 14 марта в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 автодорогах республиканского значения в четырех областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Алматинская область – семь автодорог общей протяженностью 589 км. (снег, ограничение видимости): Подъезд к турбазе Алма-Тау (для грузовых и общественных видов автотранспорта);

Алматы – Шелек – Хоргос – п. Байсерке – развязка Чунджа;

Алматы – Ташкент – Термез – п. Жанакурылыс – гр. Жамбылской обл;

Алматы – Усть-Каменогорск – экопост – г. Конаев;

Екатеринбург – Алматы – с. Курты – п. Шамалган;

Алматы – Кокпек – Коктал – Хоргос – с. Шелек – с. Шонжы;

Кокпек – Кеген – Тюп – перевал Аласа – с. Кеген (для всех видов автотранспорта). Восточно-Казахстанская область – одна автодорога общей протяженностью 160 км. (в связи с риском самопроизвольного схода снежных лавин): Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи – с. Ушановское –г. Алтай (для всех видов автотранспорта). Жамбылская область – две автодороги общей протяженностью 150 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Алматинской области): Алматы – Ташкент – Термез – гр. Алматинской обл. – с. Кордай;

Алматы – Ташкент – Термез – с. Кенен – с. Кайнар (для всех видов автотранспорта). Жетысуская область – две автодороги общей протяженностью 210 км. (снег, метель, ограничение видимости): Алматы – Усть-Каменогорск – г. Конаев – г. Талдыкорган;

Сарыозек – Коктал – перевал Алтын Емель (для всех видов автотранспорта). На автодорогах республиканского значения задействовано 352 единиц техники и 372 человек. Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам в пятницу, 15 марта 2024 года. Читайте также Два самолета, летевших в Алматы, приземлили в аэропорту Астаны из-за снегопада Аэропорт Алматы возобновил работу Впервые в Казахстане стартовал национальный проект "Ұлы дала дәмі" – "Вкус великой степи"

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