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Бывшего судебного исполнителя подозревают в присвоении взысканных 6 млн тенге

судебный исполнитель, присвоение денег, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 09:45 Фото: Zakon.kz
В Костанайской области расследуют уголовное дело в отношении бывшего частного судебного исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Информацию 15 марта распространила прокуратура Костанайской области.

"В ходе проверки выявлена схема хищения бывшим частным судебным исполнителем сумм, взысканных в пользу государства и иных взыскателей. Установлено, что бывший частный судебный исполнитель "Н" после лишения его лицензии вместо передачи взыскателям перевел на личный счет более 6 млн тенге", – говорится в сообщении.

Указанные деньги – это суммы, удержанные по месту работы должников по административным штрафам и другим долгам.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Мошенничество". 

18 января 2024 года сообщалось о запуске в Казахстане робота судебного исполнителя. 

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Ирина Капитанова
Костанайская область
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