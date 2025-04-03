Досаев: В Алматы обновят все остановки

В Алматы в течение двух лет обновят все остановочные комплексы. Об этом рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Вопрос о состоянии остановочных комплексов в некоторых частях мегаполиса затронули жители Ауэзовского района, с которыми 3 апреля 2025 года встретился градоначальник.

"В течение двух лет мы будем планомерно менять все остановочные комплексы в городе. Они будут оснащены информационными табло о маршрутах и движении автобусов. В зависимости от пассажиропотоков комплексы будут различаться по размерам. Соответствующая программа разработана, средства предусмотрены, и уже осенью планируем начать реализацию", – отметил Ерболат Досаев.

На сегодня в городе 1900 остановок с павильонами. Из них 795 – установлены за счет средств инвесторов и оборудованы рекламными конструкциями, остальные – за счет бюджета и выполнены в виде модульного металлического каркаса.

"В ближайшие два года мы постараемся нивелировать эту дифференциацию, и, если инвесторам будет неинтересно обслуживать остановочные комплексы в определенных частях города, мы будем делать это сами, размещать там социальную рекламу", – сказал аким Алматы.

30 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Ерболату Досаеву навести порядок в Алматы. Более подробно об этом можете узнать по ссылке.