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Общество

Досаев: В Алматы обновят все остановки

Алматы, остановочные комплексы, обновление, аким Ерболат Досаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 10:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы в течение двух лет обновят все остановочные комплексы. Об этом рассказал аким южной столицы Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Вопрос о состоянии остановочных комплексов в некоторых частях мегаполиса затронули жители Ауэзовского района, с которыми 3 апреля 2025 года встретился градоначальник.

"В течение двух лет мы будем планомерно менять все остановочные комплексы в городе. Они будут оснащены информационными табло о маршрутах и движении автобусов. В зависимости от пассажиропотоков комплексы будут различаться по размерам. Соответствующая программа разработана, средства предусмотрены, и уже осенью планируем начать реализацию", – отметил Ерболат Досаев.

На сегодня в городе 1900 остановок с павильонами. Из них 795 – установлены за счет средств инвесторов и оборудованы рекламными конструкциями, остальные – за счет бюджета и выполнены в виде модульного металлического каркаса.

"В ближайшие два года мы постараемся нивелировать эту дифференциацию, и, если инвесторам будет неинтересно обслуживать остановочные комплексы в определенных частях города, мы будем делать это сами, размещать там социальную рекламу", – сказал аким Алматы.

30 марта 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Ерболату Досаеву навести порядок в Алматы. Более подробно об этом можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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