Инвестиционный портфель Семиречья составил более трех триллионов тенге

В Жетысуской области сформирован инвестиционный портфель из более чем 200 проектов, внедрение которых даст толчок экономическому развитию региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Регионом взят курс на развитие экономики и реализацию крупных промышленных проектов.

"На сегодня наша область имеет огромный потенциал для выгодного вложения в экономику инвестиций, - рассказал прессе на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жетысуской области Бакытнур Бакытулы. – В регионе идет работа по привлечению новых инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности Семиречья сразу по пяти стратегическим направлениям – это развитие агропромышленного комплекса, транспорт и логистика, туризм, альтернативная энергетика и промышленность, в том числе развитие недропользования".

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития сообщили, что сформирован инвестиционный портфель проектов, которые внедряют в регионе, рассчитан он с 2023 по 2030 годы.

"Портфель содержит 208 проектов общей стоимостью 3,2 триллиона тенге с созданием 11 тысяч рабочих мест, - отметил Бакытнур Бакытулы. – Область у нас молодая, но с момента ее образования здесь реализовано уже 86 проектов общей стоимостью 89,4 миллиарда тенге, создано более 2 200 рабочих мест".

В качестве примера чиновник привел строительство нескольких солнечных электростанций в Каратальском, Алакольском, Сарканском районах региона, открытие завода аккумуляторов, а также мультимодульного железнодорожного транспортно-логистического центра.

"Сейчас в промышленном производстве Жетысуской области задействовано 540 промышленных предприятий, - поделился цифрами чиновник. - Из них 14 – крупных, 15 – средних. За 2023 год произведено на 320,6 млрд тенге промышленной продукции, с ростом на 4,4 процента по отношению к 2022 году. Рост, кстати, обусловлен в том числе увеличением объемов производства в обрабатывающей промышленности".

В структуре обрабатывающей промышленности увеличился объем производства продуктов питания, электрического оборудования, прочей не металлической минеральной продукции, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, легкой промышленности.

"А в 2024 году объем промышленной продукции в регионе планируется довести до 343,6 млрд тенге, и достигнут этот показатель будет за счет наращивания объема производства таких предприятий, как ТОО "Алацем", ТОО "Кайнар АКБ", ТОО "Жаркентский крахмало-паточный завод", ТОО "Феникс Фид Милс", и состоится запуск промышленной установки по производству прямого восстановления железа ТОО "Grindstone".

Огромные ставки делаются в регионе на строительство нового горно-обогатительного комбината, которое начнется уже в 2024 году: ТОО "Консолидированная строительная горнорудная компания" берется построить горно-обогатительный комплекс на территории Кербулакского района.

Как сообщили в акимате Жетысуской области, общая стоимость проекта по строительству предприятия составляет 1,3 триллиона тенге.

Руды предполагается добывать здесь 50 миллионов тонн в год, продукция ГОКа - медный концентрат и катодная медь. Если все пойдет по плану, товарищество планирует запустить свой комплекс в 2027 году и создать 2 230 рабочих мест.

С начала 2022 года компания-инвестор приступила к подготовке месторождения к освоению. Для уточнения запасов месторождения идут работы по проведению геологической разведки и геодезических изысканий. Параллельно ведется проектирование горно-металлургического комплекса с составлением ТЭО и созданием необходимой производственной инфраструктуры. Оформляются правоустанавливающие и разрешительные документы для подготовки месторождения к вскрышным и строительно-монтажным работам.