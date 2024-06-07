В области Абай реализуются 22 инвестиционных проекта на два триллиона тенге

Их завершение позволит довести объем инвестиций в основной капитал до 809 млрд тенге уже в 2024 году, а также создать 7 тыс. новых рабочих мест в регионе. В области Абай подводят итоги социально-экономического развития за два года существования нового региона, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в ходе расширенного заседания акимата области Абай, посвященного второй годовщине со дня создания новой области на политической карте Республики Казахстан, заместитель акима области Абай Адилбек Мусабаев отметил, что по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал в реальном секторе экономики региона вырос на 32% и достиг 568,9 млрд тенге.

Фото предоставлено пресс-службой акима области Абай

В 2024 году в области Абай реализуется 9 проектов, из них уже запущено два проекта. Всего же количество инвестиционных проектов достигнет 22 на общую сумму 2 трлн тенге. Их реализация запланирована до 2028 года.

"Сейчас в области Абай реализуются три основных инвестиционных проекта стратегического значения. Среди них проект строительства железнодорожной сети "Аягоз-Бахты" на общую сумму 577,5 млрд тенге, проект строительства горно-обогатительного комбината компании "Aidarly Project" стоимостью 560,5 млрд тенге и строительство медеплавильного завода компании "KAZ Minerals Smelting" на общую сумму 587,7 млрд тенге", – сообщил Адилбек Мусабаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

на сумму 543,7 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Немалую роль в структуре региональной экономики области играет малый и средний бизнес. По словам Адилбека Мусабаева, в 2023 году от МСБ в местный бюджет поступило свыше 60 млрд тенге налогов и обязательных платежей. И сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВРП области Абай достигла 18,2%, а выпуск продукции субъектов МСБ составил более 1 млрд тенге.

Одним из основных секторов экономики области Абай является развитие агропромышленного комплекса. По итогам 2023 года в сельское хозяйство было инвестировано 78,5 млрд тенге.

"Для развития сел в 2023 году была утверждена Концепция развития сельских территорий на 2023-2027 годы. В данном документе предусмотрено раскрытие социально-экономического потенциала сельских территорий, а также повышение доходов и качества жизни сельского населения, доведение его до параметров системы региональных стандартов", - отметил руководитель управления финансов области Адилет Кожанбаев.

По его словам, в 2023 году на развитие сел было направлено свыше 35 млрд тенге. В 2024 году на эти цели предусмотрено 30,1 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Перед областью сегодня стоит сложнейшая задача изменить в корне ситуацию с тепло- и водоснабжением в регионе. 2023 году построено, реконструировано и отремонтировано 45 км тепловых сетей и 20 теплоисточников области на общую сумму 24 млрд тенге. В результате износ тепловых сетей был снижен с 70,5% до 64,2%.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева

"В 2024 году по области реализуется 28 проектов по строительству, реконструкции и текущему ремонту 11 теплоисточников и 37,9 тепловых сетей на общую сумму 18,5 млрд тенге. Из них 19 проектов приходятся на город Семей. Остальные реализуются в Бородулихинском, Аягозском, Жарминском и Абайском районах, а также в Курчатове", – пояснил Димитрий Гариков.

По его словам, в результате ожидается снижение износа тепловых сетей с 64,2% до 56,4%.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Гуляева