С ремонта дорог начали развитие туристического сектора экономики в Семиречье

В Жетысуской области разрабатывают мастер-план по развитию туризма и готовятся к проведению крупных фестивалей для привлечения гостей в регион. Но сначала здесь отремонтировали дороги к самым посещаемым достопримечательностям и местам массового отдыха, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О развитии туризма, который должен стать одним из драйверов экономики в известном своими красотами, сакральными местами и отдыхом у водоемов регионе рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жетысуской области Бакытнур Бакытулы.

"В прошлом году регион посетило два миллиона человек, - рассказал Бакытнур Бакытулы. – И развитие дорожной инфраструктуры к местам массового посещения туристов поможет увеличить этот поток".

В планах региона обустроить побережье озера Балхаш для активного летнего отдыха семиреченцев и гостей края.

"В прошлом году завершена реконструкция 27 километров автодороги от села Лепсы до побережья озера Балхаш, - упомянул чиновник. - Выделены финансовые средства из республиканского бюджета для начала строительства инженерно-коммуникационных сетей на побережье озера Балхаш".

Разработана проектно-сметная документация по ремонту дороги до знаменитого водопада Бурхан-Булак, он в окрестностях моногорода Текели. Проведен средний ремонт 6,8 км дороги до музея Шокана Уалиханова в селе Шанханай, обеспечен полный проезд по дороге Талдыкорган-Ушарал, проведен средний ремонт 20 километров дороги Тополевка - кордон Жаланаш.

Последние две дороги – к местам проведения красочных мероприятий. Например, в 2023 году восхищение всей страны вызвал проведенный в национальном парке "Жонгар-Алатау" фестиваль цветения яблони Сиверса. А яблоня Сиверса считается родоначальницей всех казахстанских яблок. Прошлой весной фестиваль был организован в селе Тополевка Сарканского района при содействии туристского информационного центра "Visit Zhetysu". Были здесь игры, концерты, стоял юрточный городок, прошла церемония посадки молодых яблонь.

В нынешнем году по весне организаторы фестивалы цветения яблони Сиверса также приглашают гостей.

"Также планируется проведение крупных событийных мероприятий для повышения туристического потенциала области, - рассказал Бакытнур Бакытулы. - Это фестивали, роуд-шоу, информационные туры, опять же "Алакөл дауысы", "Цветение яблони Сиверса", "Шаган фест", "Алтын-Емел" - құландар мекені". Опыт их проведения уже есть, и он удачен, и должен быть продолжен".

Сейчас разрабатывается мастер-план по развитию туризма в Жетысуской области. В нем опять же развитие дорожной инфраструктуры к посещаемым местам, открытие новых локаций туризма, мероприятия по повышению туристической привлекательности региона.